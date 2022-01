Putin süüdistas Kasahstani rahutustes sise- ja välisjõude

"Muidugi mõistame, et sündmused Kasahstanis pole esimene ega kaugeltki viimane katse sekkuda väljastpoolt meie riikide siseasjadesse," ütles Putin.

Kasahstani riiklik telekanal Habar 24 teatas, et sel nädalal lahvatanud meeleavaldustega seoses on arreteeritud ligi 6000 inimest, nende seas ka hulk välismaalasi. Süüdati ka mitu valitsuse hoonet.

"ODKB võetud meetmed näitasid selgelt, et me ei lase kõigutada olukorda oma kodus ega lase siin toimuda niinimetatud värvilistel revolutsioonidel," ütles Putin.

Putini sõnul lahkub ODKB kontingent Kasahstanist pärast oma missiooni täitmist. Putin kiitis ka Kasahstani presidendi Kassõm-Žomart Tokajevi vaprust. Tokajevi sõnul on riigis kord taastatud, kuid jaht "terroristidele" veel jätkub.

Putini sõnul ei puhkenud Kasahstani meeleavaldused kõrgete energiahindade tõttu.

"Oht Kasahstani riiklusele ei tekkinud kütusehindadega seotud protestide tõttu, vaid sellepärast, et hävitavad sise- ja välisjõud kasutasid olukorda ära," väitis Putin.

Hiina välisminister Wang Yi suhtles esmaspäeval oma Kasahstani kolleegi Mukhtar Tileuberdiga ja kinnitas Pekingi toetust Kasahstani valitsusele.

"Hiljutised segadused Kasahstanis näitavad, et Kesk-Aasia olukord seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega. See tõestab taas, et mõned välisjõud ei taha meie piirkonnas rahu ja stabiilsust," ütles Wang.