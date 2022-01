Pagarid: kallis elekter tõstab pirukate hinda

Spordiklubi-veekeskus Reval-Sport ostab elektrit börsilt. Detsembrikuu arve põhjustas kaks unetut ööd, ütleb juhatuse liige Aldur Partasjuk "Aktuaalse kaamera" vahendusel.

"Arve tuli meile ja šokk oli suur. Arve moodustas üle 50 protsendi meie käibest ja see oli kuuekohaline. See oli üle 100 000 euro. Kõik kommunaalmaksud olid üle 100 000 euro," ütles Partasjuk.

Eriti energiamahukas on Partasjuki sõnul ujula ülalpidamine. "Jaa, vett on vaja kütta, pumbad töötavad. Ma ei oska teile seda numbrit täpselt öelda, aga ilma ujulata oleks kindlasti see arve tunduvalt väiksem olnud," sõnas ta.

Pagarikoda Pagaripoisid ostab osaliselt fikseeritud, osaliselt börsihinnaga elektrit. Börsihinnaga elekter kallines detsembris samuti kaks ja pool korda 2500 euroni. Gaasiarve oli neli-viis korda suurem, ulatudes 6000 euroni.

"Ükski ettevõte ei oska arvata, et sellised drastilised muutused tulevad, et arved lähevad niipalju suuremaks. Kahjuks on see mõjutanud ka toote hinda, peale selle on ju ka toore tõusnud ca 30 protsenti, oleme tõstnud ka töötasusid 10-15 protsenti," rääkis Pagaripoisid juhatuse esimees Meelis Pärn.

Pärna sõnul vaadatakse hinnad üle toodete kaupa, kuid mõningaid hindu tuli tõsta juba alanud aasta algusest.

Kalamaja Pagarikojal läks mõnevõrra paremini, kuna nemad kasutavad fikseeritud hinda. Tänavu suvel tuli küll sõlmida varasemast pea kahekordse hinnaga pakett, kuid praegu hindu vaadates tundub kaheksa senti pluss käibemaks kilovatt tunni kohta isegi mõistlik.

"Nagu arvata võib, eks see tõusev energiahind avaldub teistes valdkondades, nagu tööjõud, transport, tooraine. Ikka jõuab ta meieni, ükskõik, millise lepingu keegi individuaalselt on suutnud sõlmida," ütles Kalamaja Pagarikoda juhatuse liige Karle Rahu.

Pagarid ei usu, et valitsuselt enam mingeid toetusi oodata on. Spordiklubi Reval Sport pidaja tahaks piirangute leevendamist.

"Me ei soovi mingisugust kompensatsiooni. Me sooviksime, et tuleks tagasi see aeg, kui inimesed, kes käisid spordiklubides, saaksid teha ühekordse testi. Kui need inimesed tuleksid meile tagasi, siis me võib-olla elame kuidagi kevadeni välja," lausus ta.