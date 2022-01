Bensiin 95 hind tanklates püstitas rekordi

Kolmapäeva hommiku seisuga on bensiin 95 liitri hind suuremates tanklakettides 1,599 eurot, mis on rohkem kui kunagi varem Eestis. Hinnatõusu põhjuseid on kütusemüüjate sõnul palju.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütles ERR-ile, et bensiin 95 hind tõusis tõepoolest rekordtasemele ning peamised põhjused on üldine energiahindade kallinemine ning sündmused Kasahstanis.

"Juba nädala jagu on valmistoodangu börsihinnad tõusnud, mida on põhjustanud toornafta hinnatõus. Toornafta hindu aga mõjutab kasvav mure Kasahstani toornafta tarnete pärast. Kasahstan toodab 1,8–1,9 miljonit barrelit toornaftat päevas, mille suurusjärk on võrreldav Norra omaga, mis on 1,7–2,0 miljonit barrelit, ja ekspordib üle poole oma naftatoodangust Euroopasse. Kuna praegused poliitilised rahutused on teadaolevalt negatiivselt mõjutanud nafta tootmist Tengizi väljal, väheneb tõenäoliselt nafta eksport Kasahstanist," lausus Sülluste.

Kasahstanist lähtuva teadmatuse tõttu on Sülluste sõnul keeruline prognoosida, kuidas olukord edasi kujuneb ja kuidas see mõjutab valmistoodangu hindasid.

Ka Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi sõnul oli jaehindade tõusu põhjuseks alates 21. detsembrist aina ülespoole liikunud maailmaturu toodete hind.

"Kui 20. detsembril oli Brenti toornafta barreli hind 72 USA dollari juures, siis detsembri lõpuks jõudis hind 80 dollari tasemele. Jaanuari senine hindade trend on olnud samuti tõusev – teisipäev sulgus napilt alla 84 dollari taseme," lausus ta.

Sassi märkis, et analüütikute hinnanguid vaadates ei ole lähiajal lootust naftatoodete hindade langusele, pigem ennustatakse hinnatõusu jätkumist.

Sassi lisas, et kuigi bensiini hind tegi rekordi, on diislikütuse hind Eestis lähinaabritega võrreldes konkurentsivõimeline, eelkõige seetõttu, et diisli aktsiis on näiteks Leeduga sama. Tema sõnul oleks juhul, kui ka bensiini aktsiis oleks kahes riigis ühesugune, bensiini 95 liitri hind Eestis 12 senti odavam.

Bensiin 95 ja diislikütuse hind tanklas 12. jaanuaril 2022 Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Alexela: aktsiisi osakaalu kasv kergitab ka hinda

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna ütles, et kuigi praegu on tõesti bensiin püstitanud tanklates hinnarekordi, siis aastate lõikes ei saa rekordeid võrrelda.

"Oluline muutuja hinnas on aktsiisi suurus. Näiteks 2012. aastal oli bensiin 95 hind tanklates 1,459 eurot liiter, mis oli pikka aega kõrgeim hind tanklates. Sellest hinnast moodustas aktsiisi osa 0,42 eurot. Täna moodustab aktsiis kütuse liitri hinnast 0,56 eurot ehk ainuüksi aktsiisi mõju hinnatõusule on olnud 14 senti koos käibemaksuga ehk ligikaudu 17 senti käibemaksuga hinnast," lausus ta.

Kärsna nimetas praeguse hinnatõusu põhjusteks toornafta hinna kasvu maailmaturul ja hindade tõusu rafineerimistehastes, mis on omakorda põhjustatud elektri ja gaasi hinna tõusust.

"Naftahinda mõjutab endiselt maailmaturul valitsev kerge defitsiit, kuna OPEC+ tootmismahud kasvavad samm-sammult ja lisaks kõrged gaasihinnad on tekitanud olukorra, kus odavam on kasutada kütteks kütteõli, mis omakorda on kasvatanud nõudlust," ütles Kärsna.

Kärsna sõnul tõstavad mootorikütuste hindu tanklates nii tehaste tootmise sisendhindade kasv, logistikakulude kasv kui ka kütusemüüjate tegevuskulude kasv.

"Vaadates 2022. aastasse, siis eelpool nimetatud tegureid arvesse võttes on näha kütusehindade jätkuvat, kuid mitte väga kiiret kasvu. Samas kui globaalselt peaks naftasaaduste nõudlus langema ning sellega ka toornafta kui peamise sisendi hind langema, on selle tarbijale positiivne mõju läbi hindade stabiilsuse või lausa kerge languse," lausus ta.

Selle nädala alguses maksis bensiin 95 suuremates tanklakettides veel 1,539 eurot.