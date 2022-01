Enefit Green rajab neli tuuleparki

Tuuleparkide rajamisel sõlmitakse äriklientidega üha enam pikaajalisi elektrimüügilepinguid, mis kindlustavad neid aastateks odavama elektriga.

Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõte Enefit Green sõlmis Põhjamaade Investeerimispangaga 80 miljoni eurose laenulepingu, et rahastada tuuleparkide rajamist Leetu ja Eestisse. Eelmisel aastal alustatud Leedu tuuleparkide ehitusega lisandub Enefit Greeni portfelli 118 megavatti tootmisvõimsust. Kuid selle laenuraha eest alustatakse ka Eestis üle pika aja uue tuulepargi rajamist.

"Projekti maht on kokku ligi 20 MW. Loodame investeerimisotsuse teha nüüd õige pea ja kui see on tehtud, siis sel aastal kindlasti hakkab ehitus. Tegemist ei ole väga suure pargiga, aga kindlasti märgilise sammuga," kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Märgiline on see seetõttu, et viimane suur tuulepark valmis Eestis kaheksa aastat tagasi Paldiskis, kus on võimust 45 MW.

Kuid lisaks Balti riikidele valmib Enefit Greenil järgmise aasta lõpuks ka esimene tuulepark Soomes Tolpanvaaras. 72 megavatise võimsusega tuulepark kataks 76 000 Eesti kodumajapidamise aastasest elektrivajaduse. Tolpanvaara tuulepargi seitsme aasta toodangust 60 protsenti on kaetud pikaajalise elektrimüügi lepinguga. See garanteerib kliendile soodsama elektrihinna, sest roheelekter on CO2 kvoodi vaba.

"Täna me näeme tegelikult seda, et klientidel on olemas soov ja tahe sõlmida pikaajalisi elektrimüügilepinguid, viis, seitse, isegi kuni kümme aastat. Ka meie viimased kolm investeerimisotsust, mis eelmisel aastal tuuleparkidega tegime, nendegi taga on tegelikult äriklientide valmisolek sõlmida lepinguid," ütles Kärmas.

Kõrgete elektihindade tõttu on see soov üha kasvanud. Selliseid pikaajalisi lepinguid on Balti riikides sõlmitud juba tuhande ringis, ütles Kärmas.