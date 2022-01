Sutter: praegu toimuv energiakriis ei ole Eesti Energia unenägu

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles ETV saates "Ringvaade", et see, mis toimub praegu elektri hindadega ei ole mingi Eesti Energia unenägu. Elektribörs peegeldab tema sõnul aga tegelikku olukorda Eesti energiavarustuses.

Sutter ütles, et Eesti Energia praegusest olukorrast suurt kasu ei lõika. "See on natukene müüt, et Eesti Energiale tuleb metsikult suur kasum. Ma julgen täna öelda, et meie jaemüük detsembris oli küll suhteliselt suure käibega, aga ma ei usu, et me isegi kasumisse jäime. Lõplikku numbrit veel ei ole," sõnas Sutter.

"Ega sellised meeletud anomaaliad turul ei ole ka tegelikult energia müüjatele head. Ka meile sobiks stabiilsus ja stabiilsem keskkond. Ja kui keegi arvab, et see on selline Eesti Energia unenägu, mis praegu toimub, siis nii kindlasti ei ole," lisas ta.

Sutter tõdes, et tänased elektrihinnad on ühiskonnale väljakannatamatud. Ta avaldas lootust, et energiaolukord on järgmise kümne aastaga Eestis paranenud – on piisavalt tootmisvõimsusi, tuuleparke ja salvestamisvõimekust.

"Me siiski peame investeerima just taastuvenergia tootmisvõimsusesse, siis me saame selle hinna ka pikaajaliselt talutavaks," lausus Sutter.

Vastates küsimusele, kuidas kujuneb praegune elektri kõrge hind, ütles Sutter, et elekter on turukaup ja kui hind on kõrge, siis nõudlus ületab pakkumist.

"Me võime selles süüdistada turgu, aga tegelikult turg ei ole selles süüdi, et nõudlus ületab pakkumist. Ja hästi lihtsalt öeldes, kui me räägime detsembrist, siis nõudlus oli väga suur. Talv saabus kohe detsembri algul ja oli 20 kraadi külma. See tekitab suure energianõudluse ja samal ajal pakkumist ei olnud piisavalt," rääkis Sutter.

"Me just tahaks seda odavamat pakkumist, aga odavam pakkumine täna on selline pakkumine, mis ei emiteeri CO2. Narva elektrijaamad pakuvad küll elektrit, aga nad odavate kategooriasse enam ei klassifitseeru. Meil oleks vaja rohkem taastuvat energiat – tuuleparke – ja neid meil lihtsalt ei ole piisavalt," sõnas ta.

"Börsilt võib loomulikult lahkuda, igasuguseid otsuseid võib teha, aga börs on turg ja turg näitab meile, mis on tegelik olukord. Ja kui nõudlust on palju, pakkumist ei ole piisavalt, siis hind on kõrge. Ja isegi kui me läheme reguleeritud turule, siis seda odavat elektri pakkumist ei tule sellest juurde," lausus Sutter.