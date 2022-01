Koalitsiooninõukogu hakkab esmaspäeval energiahindadele lahendusi otsima

Tänaseks on koalitsioon kokku leppinud, et koalitsiooninõukogu koguneb esmaspäeval ja mitte pühapäeval, nagu oli Jüri Ratase ettepanek.

"Ma olen teinud ettepaneku, et me võiksime kohtuda võimalikult kiiresti, sest on vaja kiireid ja selgeid lahendusi inimestele ja ettevõtetele. Tegin tõesti ettepaneku, et võiksime kohtuda pühapäeval, aga ma saan aru, et koalitsioonipartner vajab aega erinevate arvutuste tegemiseks, nii et koalitsioon koguneb praeguse seisuga esmaspäeval kell 13.00," lausus Ratas.

Peaminister Kaja Kallas ei välistanud, et omavahelisi konsultatsioone peetakse ka varem. Ratas esmaspäeval Eestis ei viibi ning lubas osaleda nõupidamisel interneti vahendusel.

Politoloog Martin Mölder ütles, et tõenäoliselt jõuab koalitsioon ühise lahenduseni.

"See kriis või need kriisid, millega valitsus praegu tegelema peab, puudutavad väga teravalt keskmist valijat, et tema jäetakse ripakile. Mingid lahendused leitakse. Võib-olla need ei ole optimaalsed lahendused, võib-olla on need lühiajalised, võib olla need on kulukad, aga ma usun, et mingile kokkuleppele kindlasti jõutakse," lausus Mölder.

Rääkides koalitsiooni tervisest, ütles Mölder, et hea näitaja pole see, kui võimuliidu erakonnad hakkavad omavahel läbi meedia ning teravas toonis suhtlema. Samas ei pea ta koalitsiooni lagunemist reaalseks.

"Reformierakond ennast valitsusest taandada ei saa. Reformierakond oma juhti praegu vahetada ei saa. Keskerakond võiks end valitsusest taandada, aga ma arvan, et see kriis praegu ei ole nii sügav, et neil oleks mõistlik seda teha. Ja ka opositsioonil ei ole praegu väga mõistlik valitsusse minna," lausus Mölder.

Riigikogu valimisteni on jäänud veidi rohkem kui aasta ning opositsioonil on valitsust kritiseerides võimalik koguda plusspunkte valimistel.