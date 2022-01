Venemaa võib Ukrainasse tungida "mis tahes hetkel", hoiatab USA

Venemaa viib oma väed sõjaväeõppusteks läände, Valgevenesse, mis USA hinnangul on äärmiselt ohtlik kuna üha rohkem Vene vägesid liigub sel moel Ukrainale lähemale.

"President Putin on tekitanud selle kriisi, koondades Ukraina piiri äärde 100 000 Vene sõdurit. See hõlmab hiljuti Vene vägede viimist Valgevenesse ühisõppustele ja täiendavate õppuste läbiviimist Ukraina idapiiril," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

"Meie seisukoht on, et tegemist on äärmiselt ohtliku olukorraga, oleme praegu staadiumis, kus Venemaa võib igal hetkel Ukrainas rünnakut alustada," lisas Psaki.

Venemaa asekaitseminister Aleksandr Fomin ütles, et ühised õppused Valgevenega hõlmavad välisohtudele reageerimise harjutamist, vahendas Associated Press.

USA välisminister Antony Blinken sõidab kolmapäeval Kiievisse ja kohtub president Volodõmõr Zelenskõi ja välisminister Dmõtro Kulebaga , et "tugevdada USA pühendumust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele", teatas välisministeerium.

Blinken kohtub reedel Genfis ka Vene välisministri Sergei Lavroviga, kus ta "jätkab diplomaatilisi arutelusid ja kutsub Venemaad üles astuma viivitamatuid samme deeskaleerumiseks".

Venemaa ootab, et USA vastaks palvele, et NATO ei laieneks endistele nõukogude riikidele. USA ja tema liitlased on palve tagasi lükanud.

USA ja Euroopa riigid on juba nädalaid hoiatanud Venemaa võimaliku sissetungi eest pärast kümnete tuhandete Vene sõdurite kogunemist Ukraina piirile.

Eelmisel nädalal langesid Ukraina valitsuse veebisaidid küberrünnaku alla, milles võimud süüdistasid Venemaaga seotud häkkereid.