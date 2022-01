Energiakompensatsioon puust ja punaseks: kellele, palju ja mille alusel

Millistel tingimustel kompenseeritakse elektriarved?

Elektriarve, mis ületab kuu keskmisena hinda 12 senti/kWh, kuulub kodutarbijatele täielikult kompenseerimisele mahus kuni 650 kWh. Maha arvestatakse ka võrgutasu soodustus. Seda ületav tarbimine tuleb inimestel omast taskust maksta, sõltumata keskmisest hinnast. Nendel tingimustel kompenseerimisele kuuluvad elektriarved, mis esitatakse jaanuari kuni märtsi tarbimise eest.

Kas tagantjärele kompenseerimisele kuuluvad ka varasemate kuude elektriarved, mil keskmine hind 12 senti/kWh ületas?

Ei, eelmise aasta arveid tagantjärele ei kompenseerita, ka juhul, kui hind keskmiselt üle 12 s/kWh kuus oli.

Millistel tingimustel kompenseeritakse gaasiarved?

Gaasiarve, mis ületab kuu keskmisena hinda 65 senti/kWh, kuulub kodutarbijatele täielikult kompenseerimisele mahus kuni 2,75 MWh. Seda ületav tarbimine tuleb inimestel omast taskust maksta, sõltumata keskmisest hinnast. Nendel tingimustel kompenseerimisele kuuluvad gaasiarved, mis esitatakse jaanuari kuni märtsi tarbimise eest. Kompenseerimisele ei kuulu kaugküttearved, sõltumata sellest, kas katel põhineb gaasil või mitte.

Kas tagantjärele kompenseerimisele kuuluvad ka varasemate kuude gaasiarved, mil keskmine hind 65 senti/kWh ületas?

Ei, eelmise aasta arveid tagantjärele ei kompenseerita, ka juhul, kui hind keskmiselt üle 65 s/kWh kuus oli.

Kas kaugkütte arveid ka kompenseeritakse?

Ei, uus meede kaugküttele ei laiene, ka siis mitte, kui kaugküte põhineb gaasil. Valitsus alles otsib sellele lahendust ning garantiid, et see juba jaanuarikuu arvetele kehtima hakkaks, ei ole. Küll aga võivad kaugküttekliendid taotleda toetust kohalike omavalitsuste kaudu, juhul kui leibkond kehtestatud tingimustele vastab. Sel juhul kuuluvad kompenseerimisele kaugküttearved tagantjärele alates septembrist.

Kuidas arvestatakse kompensatsiooni, kui arved tulevad korteriühistu vahendusel?

See lahendus on alles lõplikult väljatöötamisel, et võtta arvesse suuremat tarbijate hulka ühe arve taga ning ühistute puhul tarbimislage ei arvestata. Gaasikütte puhul seda küsimust tõenäoliselt ei tekigi, sest ilmselt ükski korter 2,75 MWh tarbimist ei ületa, mistõttu saab ühistu kohe kompenseeritud arve ja jagab selle juba siis oma liikmete vahel.

Mida peab selleks tegema, et uut elektri- või gaasikompensatsiooni saada?

Mitte midagi. Kompensatsiooni arvestavad elektri- ja gaasimüüjad ise ja esitavad arve juba kohe vaid selles ulatuses, mis kompenseerimisele ei kuulu.

Kui aga tarbija sissetulekud jäävad kohalike omavalitsuste kaudu kohaldatava toetusmeetme piiridesse, nii et on soovi taotleda ka täiendavat kompensatsiooni, tuleb see arve ise omavalitsusele esitada. Nii on võimalik saada ühe arve kohta kaht toetust korraga.

Kas paralleelselt jääb kehtima ka kohalikest omavalitsustest taotletav toetus?

Jah, paralleelselt saab taotleda ka detsembris välja töötatud meedet, milleks tuleb ise taotlus kohalikule omavalitsusele esitada, juhul kui leibkonna sissetulek jääb alla valitsuse kehtestatud määra. Selle tingimused muutunud ei ole, kompensatsioonil ei arvestata uue meetmega kehtestatud hinnalage või maksimaalselt tarbimiskogust. Neid arveid saab esitada jätkuvalt tagantjärele alates septembrikuust kuni märtsini. Jaanuarist kuni märtsini võib kasutada mõlemat toetusmeedet, kui inimene kohaliku omavalitsuse kaudu makstavale toetusele kvalifitseerub. KOV-ile tuleb sel juhul esitada energiamüüja poolt juba rakendatud kompensatsiooniga arved.

Kas ettevõtted ka kompensatsiooni saavad?

Juriidilistel isikutel alaneb elektri võrgutasu seniselt 50 protsendilt nullini. Gaasi kompenseerimiseks veel meedet ei ole, sest see eeldab riigiabi luba. Valitsus kaalub aktsiisi langetamise võimalust.

Kaua uus kompensatsiooniskeem kestab?

Kompenseerimisele kuuluvad jaanuari kuni märtsi eest esitatavad elektri- ja gaasiarved, mis vastavad ülal loetletud tingimustele. Tagantjärele kompensatsiooni ei tule.