Kõrge soojahinna käes ägav Vändra võib saada uue katlamaja

Vändras on juba olemas koht, kuhu katlamaja rajada ja üldiselt pole see ka esimene kord, kus vallavõim seda küsimust arutab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Adven Eestil oli isegi Euroopa Liidu meetmest toetusraha olemas, aga volikogu eelmine koosseis uue katlamaja vajadust ei mõistnud ja ettevõttel tuli toetusraha tagasi maksta.

Selle otsuse viljad on Vändra rahvale eriti mõrud ja hiljuti ametisse saanud vallavõim võttis asja kiiresti käsile.

"Jaa, me oleme seda volikogus arutanud. Ja tegelikult juba kehtiv üldplaneering näebki siia ette uue katlamaja asukoha. Nüüd tuleb see protsess kõik läbi teha ja siis on soojaettevõttel võimalus see katlamaja siia ehitada," rääkis Põhja-Pärnumaa abivallavanem Jaanus Rahula.

"Meie plaan on see, et kaugküttena oleks kaks varianti - gaas ja alternatiivina hakkepuit. Kui gaasihind on väga kõrge, siis on võimalik minna üle teisele kütteliigile. Täna seda võimalust meil ei ole ja see kõige kurja juur ongi," lisas ta.

Probleem seisnebki selles, et Adven Eestil puudub Vändrasse katlamaja rajamiseks maa.

"Meil on olemas seal gaasikatlamaja, kuid sellele kinnistule me hakkpuidu katlamaja rajada hetkel ei saa. Vallaga koostöös otsime siis sobilikku kohta, kuhu see hakkpuidu katlamaja rajada. Hetkel ühtki avatud toetusmeedet ei ole, aga lootus on, et sügisel avatakse uus toetusvoor ja siis on võimalik esitada meil ka Vändra osas taotlus," selgitas Adven Eesti tootmise ja jaotuse valdkonna juht Raivo Meslas.

Niisiis on Põhja-Pärnumaa vallal pisut aega katlamaja detailplaneeringu menetlemiseks. Ja kui Adven Eestil tõepoolest avaneb sügisel võimalus toetusraha taotleda ja ka saada, siis pole uus katlamaja enam väga kaugel.