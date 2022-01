Elektri börsihind tõuseb 168 eurole

Reedel oli päeva keskmine hind 126,24 eurot ja neljapäeval 98,80 eurot.

Kõrgeim on megavatt-tunni hind õhtul kella 19 ja 20 vahel, kui see ulatub 225,28 euroni.

Kõige soodsam tunnihind on öösel kella kolme ja nelja vahel, kui see on 119,99 eurot.

Soomes on elektri keskmine hind laupäeval 163,18 eurot megavatt-tunni eest.