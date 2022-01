Lavrov: USA saadab meie nõudmistele kirjaliku vastuse järgmisel nädalal

Lavrov kirjeldas kõnelusi kui konstruktiivseid ja kasulikke ja väitis, et tema riik pole kunagi ähvardanud Ukraina rahvast.

"Ma ei oska öelda, kas me oleme läbirääkimistel õigel teel. Näeme seda siis kui oleme saanud kirjaliku vastuse, siis räägime uuesti. Loodetavasti emotsioonid vähenevad" ütles Lavrov.

Blinken ütles Lavroviga kohtudes, et Venemaa võib Ukraina ründamisele korral oodata ühtset, kiiret ja karmi vastust. "Olukord on jõudnud kriitilise hetkeni," ütles Blinken.

Blinken kinnitas, et Washington nõustus andma Venemaale kirjalikke kommentaare. "Kirjalik vastus saadetakse pärast ulatuslikke konsultatsioone liitlastega. Loodan, et me kohtume pärast seda uuesti, kui Venemaal on olnud võimalus neid vaadata, siis vaatame, kuhu sealt edasi läheme," ütles Blinken.

Mõlemad ministrid ütlesid, et kõneluste ajal ei suudeta kõiki erimeelsusi lahendada. Blinkeni sõnul nõustus ta Lavroviga, et diplomaatilise protsessi jätkamine on oluline.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Moskva teadis kogu aeg, et Blinkenil pole reedel kavatsust anda kirjalikke vastuseid Venemaa nõudmiste suhtes. "Moskva juhindub tõsiasjast, et sellest hoolimata saame lähipäevil kirjalikud vastused," ütles reedel Peskov.