"Rahva teenrid": energiatoetused oleks võinud kokku leppida kiiremini

Saate alguses küsis Indrek Kiisler provokatiivselt, et kas Reformierakonna otsus minna laustoetuste jagamise teele näitab, et tegemist on ikka tõelise rahvaparteiga.

"Väidetavalt Andrus Ansip olevat saatnud selle nädala sees Reformierakonna siselisti taas ühe kirja, kus ta tuletas meelde, et Reformierakonna valijate põhibaasi juba pikka aega moodustavad pensionärid ja lastega pered ja et kunagine inimeste ise hakkama saamist pooldanud erakond on saanud samasuguseks rahajagamise masinaks nagu konkurenditki. Või ei olnud lihtsalt reformierakonnal mingit valikut," küsis Kiisler Aivar Hundimägilt.

"Ma arvan, et Reformierakonnal ei olnudki head valikut hoida sellist väga jäika positsiooni," vastas Hundimägi.

Hundimägi sõnul on Reformierakond fookust lastega peredele ja pensionäridele suunates saanud ka valijaid juurde.

"Tõenäoliselt see olukord läks Reformierakonna jaoks liiga kriitiliseks ja nad ei saanud sellist positsiooni hoida, mis on olnud viimasel aastal tavapärane," lisas ta.

Urmas Jaagant ütles, et kui vaadata, mis tervikuna kokku lepiti, siis kukkus välja täitsa mõistlik süsteem.

"Kui hinnad lähevad absurdselt kõrgeks, on inimestel olemas nüüd kindlus, et üle selle 12 sendi kilovattunni eest nemad maksma ei pea," sõnas Jaagant.

"Kui see hind sealt üle ei lähe, siis ei saa keegi midagi. Garantiina ilmselt toimib see hästi. Ja teiselt poolt on meil olemas nende jaoks, kelle jaoks ka see 12 senti on palju, meede, mis poolteist kuud tagasi loodi," lisas Jaagant veel.

Indrek Kiisler ütles vahele, et lõppkokkuvõttes väljus Reformierakond sellest poliitilisest vaidlusest rohkemate punktidega kui Keskerakond ja opositsioonierakonnad.

"Praegu tekkis see, kus Reformierakond sai tuua lauale oma vana ideoloogilise jutu ja inimestel ongi valida ainult kahe valiku vahel, kui me rääkida puhtalt poliitikast," lausus Kiisler.

Ta täpsustas, et ühel pool on niinimetatud rahajagajad ja teiselpool majanduslikult konservatiivne Reformierakond - see eristumine võib Kiisleri sõnul Reformierakonnale kasu tuua.

Jaaganti hinnangul üritas selles vaidluses oma kuvandit muuta ka Keskerakond.

"Prooviti seista väga kindla põhimõtte eest, ma arvan, et see töötas ka neile," ütles Jaagant.

"Ma arvan, et kumbki siit kaotust ei saanud. Oma valijate ees võitlesid mõlemad erakonnad õige asja eest," sõnas Jaagant.

Hundimägi arvates oleks võinud lahenduseni jõuda kiiremini. "See lahendus oleks võinud olla valmis enne, kui detsembri arved postkastidesse jõudsid. See oli see, mis ühiskonda ärritas. See ei suurendanud minu arvates otsustajate usaldusväärsust," ütles Hundimägi.