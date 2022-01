Valitsus jõudis energiameetmetes kokkuleppele

"Kokku lepiti selles, et meil on tulnud täiendav meede eraisikutele. Kompensatsioon tuleb automaatselt elektriarvele, kompenseerime elektriarve, kus kui hind ületab 0,12 eurot kilovatt-tunni kohta, kuni 650 kilovatt-tunnise tarbimise mahuni, 100 protsenti," sõnas Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev.

"Sinna alla läheb ca 80 protsenti peredest, kes tarbivad vähem kui 650 kilovatt-tundi, aga see meede aitab kõiki, kuni 650-ni kehtib see kõigi jaoks," lisas Võrklaev.

See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti kW/h, maksab selle osa elektriarvest kinni riik. Tarbijale edastab elektrimüüja arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Sarnane lagi on ka gaasi hinnale, mis on kodutarbijatele 65 eurot megavatt-tunni kohta, seda ületava osa kompenseerib riik 100 prosenti kuni tarbimiseni 2,75 megavatt-tundi.

Valitsus jõudis kokkuleppele ka elektri võrgutasu langetamises ettevõtetele. "Kui see täna on kõigile 50 protsenti, siis ettevõtete osas viime selle nulli. Mille osas meil veel arutelu jätkub, on kuidas teha gaasiga meedet ettevõtetele," sõnas Võrklaev.

"Kogu selle maht on tänasel päeval ligikaudu 90 miljonit eurot," sõnas Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Sellest 45 miljonit eurot läheb juriidiliste isikute võrgutasu nulli viimiseks.

Kust vajalik raha leitakse, Ratas ei täpsustanud. "Hetkel me pingutame selle nimel, et ei peaks tegema lisaeelarvet, kui see on võimalik, siis see oleks parem valik," lisas ta.

Paralleelselt jääb toimima ka suunatud meede, millega on võimalik taotleda kompensatsiooni septembrist märtsini.

"Alates jaanuarist rakendub täiendav meede, mis kajastub automaatselt arvel. Need pered, kes läheks sihitud toetuse alla, aga kellel võib olla oluliselt suurem tarbimine kui 650 kilovatt-tundi, võib tekkida ka võimalus või vajadus toetust saada sihitud meetmest, aga eks selle kohta tekivad samamoodi kalkulaatorid, kust saab ülevaadet. Ilmselt paljudel pole enam mõistlik jaanuarist sealt raha taotleda, kuna see tuleb automaatselt arvele, aga paljudele võib see osutuda vajalikuks ja saab sealt abi," rääkis Võrklaev.

Ratase sõnul oli vaja lahenduste leidmiseks teha kompromisse ja käiku läinud meede polnud Keskerakonna jaoks ideaalne. "Ma arvan, et see meede on igal juhul parem, ta on nullbürokraatiaga meede," ütles ta.

Gaasi puhul on endiselt õhus küsimus, kuidas läheneda juriidilistele isikutele. "Koalitsioonil on poliitiline soov see lahendus leida, ma loodan, et see lähipäevil leitakse," ütles Ratas.

Kaugkütte hinda võiks Võrklaeva sõnul mõjutada ettevõtjatele suunatud gaasimeede, milles veel kokkulepet pole. Seni saab ka kaugkütte kompensatsiooni taotleda sihitud meetmest.

"Kui leida gaasi osas ka kompensatsioon juriidilistele isikutele, siis loomulikult see peab hõlmama ka korteriühistuid," sõnas Ratas.