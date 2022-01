Politico: Draghi toetab Vene-vastaste sanktsioonide kehtestamist

Itaalia ja Venemaa vahel on tihedad majanduslikud sidemed, mida Moskva loodab nüüd poliitiliselt ära kasutada. Veebiväljaande Politico hinnangul toetab Rooma siiski Venemaa vastaseid karme sanktsioone, kuna peaminister Mario Draghi tahab säilitada häid suhteid Washingtoniga.

Venemaa president Vladimir Putin suhtleb kolmapäeval videokõne vahendusel Itaalia suurfirmadega. Videokõnes osaleb 25 suurt Itaalia tööstuskontserni. Nende seas on rehvitootja Pirelli ja energiafirma Enel. Üritus oli kavandatud juba enne Ukraina olukorra eskaleerumist, vahendas Politico.

Rooma oli 2015. aastal esirinnas, et hoida ära karmide Moskva-vastaste karmide sanktsioonide kehtestamist. Putin loodab ka nüüd Itaalia toetusele. Ukraina piiri lähedale on koondatud umbes 100 000 Venemaa sõjaväelast. Lääneriigid kardavad Venemaa sissetungi.

Siiski on olukord võrreldes 2014. aastaga erinev. Itaalia peaminister Mario Draghi erineb Matteo Renzist. Draghi eelistab eelkõige häid suhteid Washingtoni ja NATO-ga. Draghi esimene kõne peaministrina rõhutas Itaalia kuulumist Atlandi alliansi.

"Euroopa riikidest on Itaalia majanduslike ja kultuuriliste sidemete poolest Venemaale ilmselt kõige lähemal," ütles Foscari ülikooli professor Aldo Ferrari.

Ferrari hinnangul on olukord 2022. aastal siiski teistsugune. "Itaalia pole Saksamaa. Roomal pole valmisolekut ega jõudu muuta Euroopa diplomaatilise tegevuse üldist suunda Venemaa suhtes," ütles Ferrari.

Itaalial olid Moskvaga soojad suhted juba külma sõja ajastul. Itaalia autofirma Fiat tegi koostööd NSVL-i autotootjatega. Venemaa suur autotehas sai nime Itaalia kommunistliku liidri Palmiro Togliatti järgi.

Venemaa jaoks on Itaalia investeeringud olulised. Pirellil on Venemaal kaks tehast. Itaalia energiafirmadel on tihedad sidemed Gazpromiga. Venemaal tegutsevad aktiivselt ka Itaalia suurpangad.