USA andis Venemaale üle oma kirjaliku vastuse julgeolekunõudmistele

Blinken ütles ajakirjanikele, et USA vastused peaksid looma võimaluse tõsiseks diplomaatiliseks aruteluks ning vastustes on esitatud põhimõttelised ja pragmaatilised hinnangud Venemaa esitatud nõudmistele oma julgeoleku osas.

Blinken lisas, et USA on avatud dialoogiks ning vastuses on kirjas ka USA ja tema liitlaste tõstatatud murekohad. Ta märkis, et NATO avatud uste põhimõttest ei taganeta mingil juhul.

Blinkeni sõnul oli nende vastus koordineeritud nii Ukrainaga kui ka Euroopa liitlastega. NATO esitab Venemaale omapoolse vastuse, lisas ta. Blinken lisas, et lähipäevil toimub tal loodetavasti vestlus Venemaa välisministri Sergei Lavroviga.

USA jätkab samal ajal Ukraina kaitsevõime tugevdamise toetamist, lausus Blinken. NATO kaalub tema sõnul võimalusi, kuidas toetada Ukraina majandust.

USA kavatseb kindlustada globaalse energiavarustuse toimimise juhul kui Venemaa tegutsemine seda mõjutab, ütles Blinken.

Blinkeni kinnitusel on USA ja tema liitlaste seas Ukraina asjus tugev üksteisemõistmine ning ta on kindel ka Saksamaa solidaarsuses selles küsimuses.

USA kavatseb oma saatkonna Kiievis hoida avatuna, kuid samal ajal soovitatakse ameeriklastel Ukrainast lahkuda.

Blinken kohtus eelmisel reedel Genfis oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga. Lavrov ütles pärast kohtumist, et USA nõustus andma järgmisel nädalal Moskva julgeolekunõudmistele kirjaliku vastuse.

Blinken ütles reedel Lavroviga kohtudes, et Venemaa võib Ukraina ründamisele korral oodata ühtset, kiiret ja karmi vastust. "Olukord on jõudnud kriitilise hetkeni," ütles Blinken.

Läbirääkimised julgeolekunõudmiste üle on osa kõnelustest USA ja Venemaa vahel, et vältida relvastatud konflikti Venemaa ja Ukraina vahel.