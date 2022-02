FT: investorid eeldavad, et Euroopa Keskpank karmistab rahapoliitikat

Ärileht Financial Times suhtles rahvusvaheliste investoritega, kes eeldavad, et kiire hinnatõusu tõttu peab Euroopa Keskpank (ECB) 2022. aastal oma rahapoliitikat karmistama ja tõstab intressimäärasid.

Finantsturud leiavad, et ECB peab oma rahapoliitikat karmistama. Praegu on ECB hoiustamise intressimäär –0,50 protsenti. Investorid eeldavad, et ECB tõstab sel aastal intressimäärasid kaks korda 0,1 protsendipunkti võrra, vahendas Financial Times.

USA keskpank plaanib sel aastal intressimäärasid tõsta. "Majandus ei vaja enam püsivat kõrgetasemelist rahapoliitilist toetust, peagi on kohane intressimäärasid tõsta," ütles eelmisel nädalal föderaalreservi juht Jerome Powell.

Investorid eeldavad, et ECB järgib USA eeskuju ja karmistab rahapoliitikat. ECB president Christine Lagarde on siiski korduvalt tagasi lükanud üleskutsed karmistada rahapoliitikat. "Keskpangal on olemas põhjused mitte tegutseda nii kiiresti ja halastamatult, kui seda teeb Fed (föderaalreserv)," ütles jaanuaris Lagarde.

"ECB on jäänud intressimäärade juures oma mantra juurde, kuid turg on sellele seisukohale esitanud tõsise väljakutse. Investorid eeldavad, et inflatsiooni kiirenemine hirmutab keskpanka," ütles finantsfirma Rabobank analüütik Richard McGuire.

Euroala inflatsioon kiirenes detsembris viie protsendini, novembris oli see 4,9 protsenti. ECB eesmärk on hoida inflatsioon kahe protsendi juures.

Finantsfirma Pictet Wealth Management ökonomist Nadia Gharbi eeldab, et eurotsoonis tõusevad sel aastal palgad veelgi. Eurotsoonis jõudis töötuse määr detsembris kõigi aegade madalamale tasemele. Veerand EL-i ettevõtetest teatas tööjõupuudusest.

Hinnatõusu kiirendab ka Euroopa energiakriis. "Kui Venemaa tungib Ukrainasse, võib see põhjustada veelgi suurema energiahindade tõusu ja inflatsiooni kiirendada," ütles suurpanga BNP Paribas ökonomist Spyros Andreopoulos.