Valitsus soovib koroonatõendi kaotada 21. veebruarist

"Meetmete leevendamisel manitsevad ettevaatlikkusele nii teadusnõukoda, terviseamet kui ka arstid ja tervishoiutöötajad, kes viiruse leviku tõttu suure töökoorma all ägavad. Seetõttu saame siseriiklikult Covid-tõendist loobuda, kui lähinädalatel koroonaviirusega haiglasse sattuvate inimeste hulk ei kasva," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

Peaministri sõnul jõudsid Reformierakond ja Keskerakond kolmapäeval kokkuleppele, et kui 17. veebruari seisuga on eelneva 10 päeva jooksul haiglasse jõudnud keskmiselt alla 25 sümptomaatilise Covid-19 patsiendi päevas, lõpetab valitsus alates 21. veebruarist Covid-tõendi nõude.

Ühtlasi ei pea alates 7. veebruarist karantiini jääma koolis, lasteaias või huviringis Covid-positiivsega lähikontaktis olnud lapsed ja õpilased, sõltumata sellest, kas nad on vaktsineeritud või vaktsineerimata ning alates 14. veebruarist ei küsita alaealistelt enam Covid-tõendit.

"See on kindlasti oodatud sõnum suurele osale Eestimaa inimestest ja ettevõtetest ning märgiline samm, mis annab mõista – piirangud ei tulnud selleks, et jääda. Toimima tuleb taas saada tavapärasem elurütm. See pole vajalik mitte ainult koolilastele, nende emadele-isadele või ettevõtjatele, vaid kõigile, kelle elu ja tervist, sealhulgas vaimset tervist, on see väga keeruline aeg mõjutanud," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas sotsiaalmeedias.

Ratase sõnul tuleb piirangute leevendamiseks ka edaspidi käitud vastutustundlikult ja hoida enda ning teiste tervist. "Palun kõigil selle kaasneva vastutusega arvestada. Keskerakond on jätkuvalt valmis piirangute maha võtmist kiirendama, kui olukord seda võimaldab. Ükski me eluolu häiriv korraldus ei tohi kehtida kauem, kui selleks on vajadus," kirjutas Ratas.