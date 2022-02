Värsked satelliidipildid näitavad lisavägesid Ukraina piiri taga

Kosmosetehnoloogiafirma Maxari avaldatud uued satelliidipildid näitavad, et Venemaa sõjaline kohalolek Ukraina piiri taga on laienenud mitmel pool Valgevenes, Krimmis ja Lääne-Venemaal.

Maxari teatel on tegu uue etapiga Vene vägede aktiivsuses, vahendab CNN. "Varem võis positsioonidel näha üsna vähe sõdureid või uusi majutuskohti. Viimase paari nädala jooksul on aga olnud Valgevenes näha mitut uut märkimisväärset positsioonidele paigutamist."

Vene väed on liikunud Valgevenesse viimase kahe nädala jooksul. Mõlema riigi kaitseministrite sõnul on tegu ettevalmistusega veebruaris toimuvaks suurõppuseks.

Valgevenes, Krimmis ja Lääne-Venemaal on pea iga väeosa juures näha telke ja varjualuseid. See tähendab Maxari hinnangul seda, et sõdurid on jõudnud positsioonidele ja suurenenud on nende üleüldine valmisolek.

Maxar võrdles Krimmi Novoozerne sõjaväelaagrist septembris tehtud pilte jaanuari lõpus tehtud piltidega. Sealgi on näha suurenenud aktiivsust ja rohkem telke. Sellest võib järeldada, et laager on valmis sõdureid majutama, kuigi praegu ei ole veel tõendeid, et ükski väeosa oleks sinna saabumas.

Mitmes piirkonnas on olnud näha ka väiksemaid sõjalisi õppusi.

Poola lennundus- ja riigikaitsealase konsultatsioonifirma Rochan Consulting analüütik Konrad Muzyka ütles, et Ukraina ümber on nüüd 74–76 Vene pataljoni taktikalist rühma. Ühes rühmas on enamasti umbes 1000 sõdurit.

Muzyka sõnul on Venemaa liigutanud alates jaanuari algusest oma idapoolseid vägesid kaugelt Siberist Lääne-Venemaale ja Valgevenesse. Jutt käib umbes 15–20 taktikalisest rühmast, märkis ta.

Vene maaväed on paigutanud Valgevenesse ja Vene-Ukraina piirilähedastele aladele lühimaa ballistilisi rakette Iskander. Tema hinnangul on Ukraina ümbruses vähemalt 48 kanderaketti.