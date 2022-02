Paet: esinduste sulgemine Ukrainas on vale

"See suurendab ühiskondlikku stressi Ukrainas ning on ka lihtsalt arusaamatu otsus. Praegu Venemaa surve all on võimalikult suur ja sisuline rahvusvaheline kohalolek Ukrainas just eriti vajalik," sõnas Paet.

Paeti sõnul on küsimus, miks kutsutakse kodanikke lahkuma vaid Ukrainast ja mitte ka Venemaalt, kui viimane on konflikti teine osapool. "Praegusel juhul nõrgestab see üleskutse Ukraina vaimset tugevust," sõnas Paet.

Ühtlasi kritiseeris Paet liidrite kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Moskvas. "Selliseid kohtumisi tuleks teha mõnes neutraalses paigas. Lisaks kasvab Ukraina ühiskonnas stress, millele aitavad kaasa ka lääneriikide otsused sulgeda saatkondi ning üleskutsed oma kodanike lahkumiseks. Samas kui Venemaa suhtes selliseid üleskutseid ei tehta."

Paet märkis, et demokraatlike riikide pidev kohalolek Kiievis ja mujal Ukrainas on praegu oluline ning diplomaatilisi esindusi ei tule Ukrainas mitte sulgeda, vaid pigem avada uusi, näiteks riigi idaosas.

Venemaa surve ja lääneriikide üleskutsed Ukrainast lahkuda on Paeti hinnangul ka tõsine löök ka Ukraina majandusele. "Kaitsevõime suurendamine on niikuinii kallis, aga kui nüüd lisandub ka investeeringute peatumine ning välismaiste ettevõtete lahkumine, siis on olukord seda keerulisem. Ja see usaldus majanduskeskkonna osas ei taastu pikka aega," lisas ta.

"Venemaa eesmärk on saada Ukraina oma mõjusfääri. Et Ukraina loobuks liikumast Euroopa Liidu ja NATO suunal. Ukraina on siiani suure surve tingimustes vastu pidanud," ütles Paet.