Ukraina tahab 48 tunni jooksul OSCE-s kohtumist Venemaaga

Ukraina teatas pühapäeva õhtul, et soovib 48 tunni jooksul Euroopa Julgeoleku- ja Koostöörganisatsiooni (OSCE) raames kõnelusi Venemaaga, et küsida selle vägede koondamise kohta oma piiridele.

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul on Venemaa ignoreerinud OSCE kaudu talle esitatid ametlikku pöördumist põhjendada vägede koondamist piirile. Järgmise sammuna tulebki Kuleba sõnul korraldada lähima 48 tunni jooksul kohtumine, et Venemaa tegevuses selgust saada.

Kui Venemaa on oma julgeoleku tagamise juttudes tõsiseltvõetav, peab ta täitma sõjalise läbipaistvuse kohustust ja suurendama julgeolekut kõigi jaoks, kirjutas Kuleba Twitteris. Sestap kiireid kõnelusi Moskvaga soovitaksegi.

Venemaa eitab täielikult plaane Ukrainale kallale tungida, ehkki kahe riigi piirile on koondatud juba väidetavalt 140 000 sõdurit. Paljud lääneriigid on hoiatanud Venemaa agressiivsete kavatsuste eest. USA hinnangul võib Venemaa alustada õhurünnakuid Ukrainale iga hetk.

NATO, USA ja Ühendkuningriik rõhutavad, et Ukriana piiriäärse olukorra destabiliseerimise taga on Venemaa.

Nii märkis eile ka Saksamaal äsja tagasivalitud president Frank Walter Steinmeier, kes kutsus Venemaa presidenti siduma lahti silmust Ukraina kaela ümbert. See näitab suuremat selgust Berliini positsioonis, mida on kritiseeritud liigses pehmuses Moskva suhtes.

Saksa kantsler Olaf Scholz sõidab esmaspäeval Kiievisse, et kohtuda Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, ja teisipäeval Moskvasse, et kohtuda Putiniga.

Kantsler teeb selgeks, et Euroopa Liidu, USA ja Suurbritannia ühtsust ei tohiks alahinnata ning et vägede kogunemist saab tõlgendada ainult ohuna, ütles Saksa valitsusallikas.

USA president Joe Biden ja tema Ukriana kolleeg Volodõmõr Zelensky leppisid pühapäeval peetud telefonivestluses kokku vajaduses taotleda "diplomaatiat ja heidutust".

Sellele vastanud Vene välisminister Sergei Lavrov leiab, et kõik see on hüsteeria ja propaganda või nagu ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova, et need on anglosaksid, kes vajavad sõda.

Venemaa üsna otsekohene suursaadik Rootsis Viktor Tatarintsev ütles ebaviisakas sõnastuses ajalehele Aftonbladet antud intervjuus, et Moskva ei hooli sanktsioonidest. "Meil on juba nii palju sanktsioone olnud, aga need on meie majandusele ja põllumajandusele positiivselt mõjunud," ütles veterandiplomaat ja tõi näite: "Meil ​​ei ole Itaalia ega Šveitsi juustu, kuid oleme õppinud Itaalia ja Šveitsi retseptide järgi tegema sama häid Vene juustusid."

Uued sanktsioonid ei ole midagi positiivset, kuid mitte nii hullud, kui lääs sellel kõlada laseb, ütles Tatarintsev ja süüdistas läänt vene mentaliteedi mittemõistmises. Mida rohkem lääs surub, seda tugevam on Venemaa reaktsioon, ütles ta.

Sõjaväeametnike sõnul on Ukraina liitlaste abiga aga oluliselt tugevdanud oma relvajõude, eelkõige USA ja Suurbritannia tankitõrjesüsteemide ning Türgi droonidega. Leedust saabus pühapäeval lennuk Stingeri õhutõrjeraketisüsteemide ja laskemoonaga.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas ka, et kutsub USA presidendi Joe Bideni Kiievit külastama.