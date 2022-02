Välisluureamet: Vene-vastased sanktsioonid võiks olla kiirema ja laiema mõjuga

Lääneriikide kehtestatud sanktsioonidel on Venemaa üldisele majandusseisundile kaudne mõju ja vahetult mõjutavad need ainult konkreetseid piirangute sihtmärke, mistõttu uusi sanktsioone kavandades võiks need olla kiirema ja laiema mõjuga, leiab välisluureamet oma aastaraamatus.

"Sanktsioonide disain võiks muutuda ajas kiiretoimelisemate ja mastaapsema mõjuga instrumentide suunas," leiab amet, tuues esile, et sanktsioonidega, mis mõjuvad pikema aja jooksul, on raske sekkuda kiirelt arenevatesse sündmustesse, kus agressor realiseerib oma huve päevade või nädalatega, sanktsioonide rakendamine võtab aga kuid ja nende mõju avaldub aastatega.

Välisluureamet meenutab, et pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal Venemaale kehtestatud sanktsioonid olid n-ö täppis-sihitatud, ehk sanktsioonide alla pandi Venemaal konkreetsed isikud konkreetsete tegude eest.

Ehkki neil sanktsioonidel on ka laiem mõju, sattusid peamiselt piirangute alla siiski kitsad sihtmärkide grupid füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning ainult maksimumversioonis ka teatud tegevusvaldkonnad, tõdeb välisluureamet.

Seetõttu on sanktsioonide laiem mõju kaudne ning avaldub peamiselt potentsiaalsete välisinvestorite eemale peletamises ning tehnoloogilise mahajäämuse tekitamises.

Sanktsioonide alla pandid isikutele mõjuvad need peamiselt siis, kui isik on rahvusvaheliselt aktiivne. "Isikud, kes kunagi väljaspool Venemaad ei käi, ei pruugi sanktsioone tajuda samavõrra teravalt kui oligarh, kelle suhted Läänega on mastaapsed," öeldakse aastaraamatus.

Sanktsioonid on pannud Vene eliiti üksteise peale kaebama

"Rahvusvaheliste sanktsioonide mõjusust laiemate ärisuhetega subjektidele kinnitab asjaolu, et see on motiveerinud Venemaa eliidi liikmeid informeerima Läänt enda äri- ja poliitikonkurentide koostööst Kremliga, lootuses kasutada sanktsioone oma konkurentide huvide kahjustamiseks," kirjutab välisluureamet.

"Sanktsioonidel on Venemaa eliidile lõhestav mõju, pakkudes sisemises võimuvõitluses vahendi, mis ületab senini kasutusel olnud kohaliku instrumentaariumi võimalusi," lisatakse samas.

Sanktsioonid pidurdavad Venemaa tehnoloogilist arengut

Välisluureameti hinnangul on sanktsioonid toonud kaasa Venemaa tehnoloogilise arengu mahajäämuse ning aidanud ohjeldada Moskva agressiivset käitumist.

"Tehnoloogiatarnete keelul ja finantssanktsioonidel laiemalt on oluline mõju tehnoloogilisele uuenemisele. Igal tehnoloogial on kasulik eluiga, mida saab küll pikendada, kuid mitte lõputult. Tehnoloogiline mahajäämus kahandab progresseeruvalt riigi konkurentsivõimet ja seeläbi mõju ümbritsevale maailmale ning selle kaudu avaldub sanktsioonide kaudne ja kasvav mõju ajas," tõdeb amet oma aastaraamatus.

"Teiseks tuleb arvestada sanktsioonide heidutava mõjuga. Teisisõnu võib öelda, et ärajäänud sündmused on tulem, mida sanktsioonide rakendamisega on saavutatud – tõenäoliselt oleks rahvusvahelise õiguse rikkumiste pilt Venemaal, aga ka maailmas laiemalt, ilma sanktsioonirežiimideta märkimisväärselt teistsugune," lisatakse samas.

Välisluureameti hinnangul on Venemaa naftatootmise, -töötlemise ja -ekspordi teenindamine Lääne ettevõtete poolt üks valdkond, mille puutumisest on senini hoidutud, kuid sellele piirangute seadmine oleks väga tugeva mõjuga.

"Sanktsioonide rakendamine nendes valdkondades on tugeva negatiivse mõjuga, sest umbes pool Venemaa ekspordist on seotud energiakandjatega ning ülejäänud toodetes mängib olulist rolli odaval energiasisendil püsiv konkurentsieelis," öeldakse ülevaates.

Välisluureamet avalikustas teisipäeval oma aastaraamatut "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2022".