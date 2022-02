Ukraina mässulised süüdistavad valitsust suurtükirünnakus

Ukraina valitsusjõud eitasid separatistide positsioonide ründamist.

"Hoolimata sellest, et meie positsioonide suunas tulistati keelatud relvadega, sealhulgas 122 mm suurtükiga, siis Ukraina väed ei avanud vastuseks tuld," ütles Ukraina vägede pressiesindaja Reutersile.

Väited rünnaku kohta esitasid isehakanud Luganski rahvavabariigi esindajad oma avalduses. Nad ütlesid, et Ukraina väed kasutasid mortiire, granaadiheitjaid ja kuulipildujat.

"Ukraina relvajõud on jämedalt rikkunud relvarahu, kasutades raskerelvastust, mida tuli Minski kokkulepete järgi tagasi tõmmata," seisis avalduses.

Selliseid vahejuhtumeid on viimase kaheksa aasta jooksul olnud korduvalt, kuid praegu on Venemaa viinud Ukraina piiride äärde üle 100 000 sõjaväelase. Igasugune pingete eskaleerumine separatistidega võib õhutada pingeid Venemaa ja Lääne vahel.

USA luureagentuurid on korduvalt öelnud, et nende hinnangul võib Venemaa tekitada vale ettekäände Ukraina ründamiseks. Selleks võidakse teha propagandavideoid, kus näidatakse lavastatud rünnakut. Venemaa on eitanud sellist kavatsust.