Venemaa tahab ehitada baasid Ukraina isehakanud vabariikidesse

Kahe ühesuguse sõpruslepingu alusel, mille Venemaa president Vladimir Putin esitas ratifitseerimiseks parlamendile, on Venemaal õigus ehitada baasid Ukraina separatistide aladele ning vähemalt paberil on neil õigus teha samamoodi Venemaal.

Venemaa välisministeeriumi teatel peab Moskva kõigepealt sõpruslepingud ratifitseerima enne kui hakatakse arutama nüansside üle nagu täpne piirijoon, vahendas RIA Novosti.

Sõpruslepingutes on 31 punkti. Lepingud kehtivad 10 aastat. Esmaspäeval allkirjastas Putin ametliku dokumendi, kus tunnustas isehakanud Donetski rahvavabariiki ja Luhanski rahvavabariiki iseseisvate riikidena, kuigi lääs hoiatas sellise sammu tagajärgede eest.

Venemaa riigiduuma arutab sõpruse, koostöö ja vastastikkuse abistamise lepingute ratifitseerimist teisipäeval.

Leppes lubavad osalised üksteist kaitsta ja allkirjastada eraldi kokkuleppe militaarkoostööks ja teineteise piiride tunnustamiseks.

Piiriteema on oluline, sest isehakanud vabariikide juhid nõuavad endale osa nii Luhanski kui Donetski piirkonnast, mida praegu kontrollib Ukraina. Venemaa parlamendisaadik ütles eelmisel kuul uudisteagentuurile Reuters, et separatistid võivad paluda Venemaalt abi, et nende alade üle kontroll saada.

Lepped ütlevad ka, et Venemaa ja vabariigid teevad koostööd majanduse lõimimiseks. Nii Luhansk kui Donetsk on tööstusrajoonid, mis vajavad suuri toetusi ülesehituseks.

Kümneaastased lepingud uuenevad automaatselt viieks aastaks, kui üks osaline ei teavita teisi soovist leppest lahkuda.