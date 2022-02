Kallas nõustus arutama kütuseaktsiisi langetamist

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et on nõus arutama kütuseaktsiisi langetamist koalitsioonipartner Keskerakonnaga. Üle vaatamist vajaks Kallase sõnul ka tulumaksuvaba miinimumi süsteem.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles 11. veebruaril Vikerraadio saates "Uudis +", et Keskerakond on koostamas inflatsiooni tõrje plaani ning algatab valitsuses arutelu kütuseaktsiisi alandamiseks

Kallas ütles sellele kommentaariks, et kui Jüri Ratas tahab seda arutada, siis tuleb seda arutada.

"Siis tuleb arutada. Me peame vaatama seda pilti üldiselt. Selge on see, et me ei saa lõpuni maksta inimestele ainult kogu aeg toetusi, vaid me peame vaatama, et inimesed ja ettevõtted saaksid paremini hakkama," sõnas Kallas.

Samas tõi Kallas välja, et inimeste sissetulekud on ka oluliselt kasvanud. "Näiteks viimase 10 aastaga on hinnad kallinenud keskmiselt 28 protsenti, aga keskmine palk on samal ajal tõusnud 92 protsenti," ütles Kallas.

"Oluline on see, et eks inimestel võiks jääda rohkem raha kätte. Ja kui eelmine valitsus ei oleks ära rikkunud seda tulumaksu süsteemi, siis oleks kõigil rohkem raha käes või vähemalt nendel, kes keskmist palka ja alla selle teenivad. Nii, et ka praegu on see tulumaksuvaba miinimum jäänud ajale jalgu ja need inimesed, kes keskmist palka teenivad, peavad juba selle tulumaksu küüru pärast hakkama maksma rohkem," rääkis Kallas.

Keskerakonna käitumist, tulles välja avalikult erinevate initsiatiividega küll koroonapassi kaotamiseks, küll energiatoetuste küsimuses, nimetas Kallas poliittehnoloogiaks, millel ei ole praeguses julgeolekukriisis kohta.

"Poliittehnoloogia tähendab seda, et ma tahan nüüd võtta siit poliitilist punkti ja ma võitlen tohutult nende asjade eest. Minu meelest see ei ole õige ja see ei ole riigimehelik. Me peame ikkagi arutama ja tegelema nende probleemidega, mis meil praegu on," sõnas Kallas.