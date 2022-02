Ukraina välisminister: Venemaa on alustanud täiemõõdulist sõda

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas, et Venemaa on alustanud Ukraina vastu täiemõõdulist sissetungi.

"Putin on just alustanud täiemõõdulist sissetungi Ukrainasse," teatas Kuleba.

"Rahumeelsed Ukraina linnad on rünnaku all," ütles Kuleba. "See on sõjaline agressioon. Ukraina kaitseb end ja võidab. Maailm saab ja peab Putini peatama. Aeg tegutseda on nüüd."

Ukraina president Volodõmõr Zelenski pöördus rahva poole ja kuulutas välja sõjaseisukorra.

"Me töötame. Armee töötab," ütles Zelenski. "Vältige paanikat. Me oleme tugevad. Me oleme valmis kõigeks. Me alistame ükskõik kelle. Sest me oleme Ukraina."