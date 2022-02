Sõja esimene ööpäev: Venemaa tungis Ukrainasse, käivad ägedad lahingud

Ukraina relvajõud teatasid reede esimestel tundidel, et vastupanu Vene invasioonile on kestnud 19 tundi. Relvajõudude sõnul käivad lahingud jätkuvalt mitmel pool riigis.

"25. veebruari kella 00.00 seisuga viib kaitseväerühm lõunas läbi organiseeritud kaitseoperatsiooni. Hersonist ida pool asuvas piirkonnas peetakse kaitselahinguid. Ukraina relvajõudude mehhaniseeritud üksused vallutasid tagasi maanteesilla ja seadsid end sisse Dnepri vasakul kaldal. Meie mehhaniseeritud üksused Rõkovo piirkonnas alistasid vaenlase ülekaalukad jõud," kirjeldasid relvajõud sotsiaalmeedias.

Ukraina relvajõudude merevägi jätkab võitlust Musta mere edelaosas - kaitstakse Odessa, Južnõi, Otšakovi ja Musta mere baase ja sadamaid.

Relvajõudude teatel viidi osad jõud üle Kiievi linna kaitsele.

"Ukraina relvajõudude õhuvägi tõrjub vaenlase õhurünnakuid, viib läbi pidevat luuret, annab lööke okupatsioonivägede kolonnidele Nova Zburivka, Kupjanski, Kahhovka piirkondades ja vaenlase maandumistele Hostomeli lennuvälja lähedal," teatab sõjavägi.

Ukraina piirivalveteenistuse teatel tabas reede hommikul kella 4.25 ajal Zaporižžja oblastis Prõmorski piiriüksust rakett. Ukraina relvajõudude andmeil oli rünnakus nii hukkunuid kui ka haavatuid.

Kiievis kõlavad plahvatused

Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko teatas, et reede varahommikul tabasid pealinna Kiievit raketid.

"Löögid Kiievile tiib- või ballistiliste rakettidega jätkusid," ütles ta ajakirjanikele lühisõnumis.

Ukraina siseministeerium teatas, et lasi Kiievi kohal Vene lennuki alla.

Geraštšenko postitas oma sotsiaalmeedia kontole fotod, mille hulgas on näha ka üheksakorruselist kortermaja põlemas. Linnapea Vitali Klitško teatel on saanud vähemalt kolm inimest majas vigastada.

BBC kirjutab, et Vene lennuk kukkus Kiievis ühte elurajooni, kui selle pihta tulistati. CNN-i andmeil võis tegemist olla aga Ukraina hävituslennukiga Su-27, mille Vene raketid alla tulistasid.

Ukraina relvajõud teatasid, et Kiievisse viiakse relvi juurde.

Ka pealinnas viibivad ajakirjanikud teatasid plahvatustest. CNN-i Kiievis töötav meeskond teatas reede varahommikul, et kesklinnas oli kuulda kaht suurt pauku ning kolmas vali plahvatus kõlas kaugemalt.

Interfaxi andmeil oli Kiievis kuulda samuti kaht plahvatust. Sarnaseid helisid oli kuulda neljapäeval, kui Ukraina ametnike teatel tabasid Vene tiibraketid Kiievi lähistel asuva Brovarõ linna sõjaväebaasi. Selle tagajärjel sai kuus inimest surma.

The Guardian kirjutab, et Kiievis kohapeal viibivatelt ajakirjanikelt on tulnud mitu teadet plahvatustest. The Guardiani ajakirjaniku sõnul kõlas üks plahvatus Poznjaki ja Harkivska metroojaama vahel. Ta lisas, et Ukraina õhutõrje tulistab Vene lennukeid ja droone.

Ukraina suursaadik Austrias Oleksandr Šerba ütles, et kuulis kella 4.25 ajal kaht valju plahvatust.

Agence France-Presse teatas samuti plahvatustest Kiievi kesklinnas.

Hukkunud on üle 100 ukrainlase

President Volodõmõr Zelenski sõnul kaotas Ukraina Venemaa sissetungi esimesel päeval 137 oma kaitsjat ning 316 sai vigastada. President märkis, et tegemist on esialgsete andmetega.

"Esialgsetel andmetel oleme kahjuks kaotanud juba 137 oma kangelast, kodanikku, neist kümme ohvitseri. 316 sai haavata," ütles Zelenski reedeöises pöördumises.

The Guardian vahendas Ukraina siseministri nõuniku Anton Geraštšenko teadet, mille järgi on üks hukkunutest 14-aastane poiss, kes kaotas elu reede hommikul Ida-Ukrainas Harkivi oblastis Tšugujivis. Väidetavalt sai poiss mürsuga pihta oma kodu lähedal.

Meedia andmeil on Venemaa rünnakutes saanud pihta ka haiglad, näiteks Donetski oblastis sai haigla tabamuse tõttu surma neli inimest.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi andmeil on Vene väed kaotanud esimesel lahingupäeval üle 30 tanki, kuni 130 soomustatud lahingumasinat, seitse lennukit, kuus helikopterit.

Zalužnõi märkis, et Ukraina sõjavägi jätkab võitlust Harkivi, Hersoni, Sumõ, Ohtõrka ja Siverski suuna eest.

General Staff of the Armed Forces on the current state of war in #Ukraine pic.twitter.com/GEyuEp0Lsc — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 25, 2022

Neljapäeval langes ägedate lahingute järel Vene vägede kätte Tšernobõli tuumajaam. Valge Maja andmetel hoitakse tuumajaama töötajaid pantvangis.

"Me oleme nördinud usaldusväärsetest teadetest, et Vene sõdurid hoiavad praegu Tšernobõli rajatiste töötajaid pantvangis," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ajakirjanikele.

"See ebaseaduslik ja ohtlik pantvangide võtmine, mis võib pea peale pöörata avalike tsiviilteenistuste jõupingutused tuumajäätmete rajatise hooldamiseks ja kaitsmiseks, on selgelt murettekitav. Me mõistame selle hukka ja nõuame nende vabastamist," lisas ta.

Kiievi linnapea Vitali Klitško kuulutas välja liikumispiirangu, mis kestab neljapäeva õhtul kella 22 kuni reede hommikul kella seitsmeni. Piirangu kehtestamise järel jäid Kiievi tänavad tühjaks ning paljud hooned täiesti pimedaks. Linna ühistranspordisüsteem on samuti ööseks suletud, kuid metroojaamad jäävad avatuks, et inimesed saaksid sinna varjuda.

President Volodõmõr Zelenski ütles reede öösel tehtud pöördumises, et Kiievisse on sisenenud Vene sabotöörid.

"Meil on informatsioon, et Kiievisse on sisenenud vaenlase sabotaažirühmitused, nii et ma kutsun Kiievi elanikke olema ettevaatlikud. Järgige liikumiskeelu reegleid," sõnas president.

Ukraina piirivalve teatas reede öösel, et Ukraina rannikust lõunas Mustas meres asuv Zmijinõi saar ehk "maosaar" on langenud Venemaa kätte.

"Zmijinõi saare infrastruktuur hävines laevadelt pommitamise tõttu. Lisaks kadus ühendus piirivalvurite ja Ukraina relvajõudude sõduritega. Viimase info järgi on vaenlane Zmijinõi saare vallutanud. Päeva jooksul püüdis vaenlane Ukraina saare kaitsjaid hirmutada allaandmisnõudmisega. Piirivalve ja kaitsevägi kaitsesid vapralt," teatas piirivalve.

"Pange tähele, et riigi piirivalveteenistus jätkab aktiivset koostööd Ukraina relvajõudude ja rahvuskaardiga, et peatada meie riiki salakavalalt rünnanud vaenlane," lisas piirivalve.

President Zelenski sõnul hukkusid Zmijinõi saart kaitstes kõik seal tegutsenud piirivalvurid. "Neile kõigile antakse postuumselt Ukraina kangelase tiitel," rõhutas riigipea.

Zelenski: olen Venemaa esimene sihtmärk

Zelenski sõnul on tema Venemaa peamine sihtmärk. "Meie andmetel on vaenlane tuvastanud mind sihtmärgiks number üks, minu perekonda sihtmärgiks number kaks. Nad tahavad riigipea hävitamisega Ukrainat poliitiliselt hävitada," ütles Zelenski reedeõhtuses videosõnumis.

Zelenski eitas Kiievist lahkumist, öeldes, et jäi pealinna valitsuspiirkonda "koos kõigi keskvalitsuse tööks vajalike inimestega".

"Minu perekond on samuti Ukrainas, minu lapsed on samuti Ukrainas, minu perekond ei ole reeturid, vaid Ukraina kodanikud, kuid mul pole õigust öelda, kus nad praegu on," ütles president.

President kuulutas välja üldmobilisatsiooni

Reede esimestel minutitel allkirjastas Ukraina president Volodõmõr Zelenski üldmobilisatsiooni dekreedi, kirjutavad Interfax ja CNN.

Dokumendi järgi otsustas president kuulutada välja ja viia läbi üldmobilisatsiooni Venemaa sõjalise agressiooni tõttu Ukrainas ning et tagada riigi kaitse, toetada Ukraina relvajõudude ja teiste sõjaliste struktuuride lahingu- ja mobilisatsioonivalmidust.

Mobilisatsioon kuulutati välja muu hulgas pealinnas Kiievis ja teistes suuremates linnades.

Üldmobilisatsioon viiakse läbi dekreedi jõustumise päevast 90 päeva jooksul.

Dekreediga anti Ukraina julgeolekuteenistusele korraldus võtta üldmobilisatsiooni ajal kasutusele vastuluuremeetmed.

Korraldus on ajateenijate, reservväelaste ajateenistusse kutsumiseks, nende toimetamiseks Ukraina relvajõudude väeosadesse ja asutustesse ja teistesse riigi julgeolekuteenistustesse.

Samal ajal on Ukraina piirivalveteenistuse sõnul keelanud 18- kuni 60-aastastel meessoost kodanikel riigist lahkuda.

Piirivalve teates öeldakse, et pärast sõjaseisukorra kuulutamist kehtestati ajutine piirang.

"Eelkõige on 18- kuni 60-aastastel meestel, Ukraina kodanikel, keelatud Ukraina piiridest lahkuda. See määrus jääb kehtima sõjaseisukorra ajaks. Palume kodanikel seda teavet arvesse võtta."

24. VEEBRUARI ARENGUD:

Ukraina siseministeerium teatas neljapäeva õhtul, et lahingud jätkuvad kogu Kagu- ja Kesk-Ukraina territooriumil. Siseministeeriumi pressiesindaja ütles, et kuus silda hävitati Kiievi, Tšernigovi, Donetski ja Hersoni oblastites.

Ukraina relvajõud teatasid, et riigi õhujõud lasid alla kuuenda Venemaa lennuki. See lasti alla Kramatorski piirkonnas. Ukraina teatas varem neljapäeval, et Vene vägede rünnaku tõttu lasti alla viis lennukit ja helikopter. Venemaa on need teated tagasi lükanud.

BBC teatel on nähtud Vene tanke juba Harkivis, mida on kinnitanud ka Ukraina ametlikud allikad.

Kaks tiibraketti tabasid sõjaväeobjekte Kiievis, ütles Ukraina kõrge ametnik pärast keskpäeva.

Ukraina idarindel käib peamine võitlus Harkivi juures. "Situatsioon Harkivis on raske, kuid Ukraina väed võitlevad agressoriga," ütles Ukraina ametnik.

Ukraina armee teatas, et "on võtnud täieliku kontrolli" kontaktjoone lähedal asuva Mariupoli linnas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeva õhtul, et Vene väed üritavad hõivata Kiievist põhja pool asuvat Tšernobõli elektrijaama. Zelenski sõnul toimuvad seal verised lahingud. Zelenski nõunik ütles hiljem neljapäeval, et Ukraina armee kaotas kontrolli Tšernobõli üle. BBC teatel on Tšernobõli lähedal Venemaa tankid.

Analüüsigrupi CNA Venemaa sõjaväeekspert Michael Kofman koostas kaardi, milline võib olla Vene vägede plaan Ukraina ründamisel.

I made a basic map, with red arrows, which I have held off from posting because I believed it would not be responsible to put something out like that unless it was clear the war had begun. This is just one very incomplete estimate of what the Russian op plan might look like. pic.twitter.com/FQDcwV5MpV — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 24, 2022

Ukraina tervishoiuminister Viktor Ljaško ütles neljapäeva õhtul, et pärast Vene vägede rünnakut on surma saanud 57 inimest ja vigastada 169 inimest. See juhtus nii lahingutegevuse käigus kui mittelahingute käigus, vahendas CNN.

Venemaal Ukraina piiri lähedal Voroneži oblastis kukkus neljapäeva õhtul alla Vene sõjaväe transpordilennuk Antonov-26. Lennuki meeskond sai surma, vahendas Venemaa Lääne sõjaväeringkonda uudisteagentuur RIA. Väidetavalt oli tegemist tehnilise rikkega.

CNN edastas neljapäeval õhtul USA kaitseametniku väiteid, mille järgi Venemaa on tulistanud Ukrainasse üle 160 raketi. Tema sõnul on enamik neist olnud lühimaa ballistilised raketid, kuid on ka keskmaa- ning tiibrakette.

Lahing kopteritega Kiievi lähedal

CNN-i teatel vallutasid Vene dessantväelased Hostomeli linna juures asuva Antonovi lennujaama. See asub Kiievi kesklinnast 40 kilomeetri kaugusel. Ukraina presidendi nõuniku sõnul vallutasid Ukraina väed neljapäeva õhtul Hostomeli lennujaama tagasi, vahendas Reuters.

⚡️ Russian assault force in Hostomel airport fully destroyed.



The facility is entirely under the control of the Armed Forces of Ukraine — adviser to Head of the Presidential Office Oleksii Arestovych. #StandWithUkraine — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) February 24, 2022

Pealtnägijate videotel on näha mitmeid koptereid ja lennuvälja juurest tõusvat suitsu.

Ukraina kaitseministeerium teatas, et Ukraina väed on alla lasknud neli Venemaa lahingkopterit, üks neist K-52.

Läti kaitseminister Artis Pabriks teatas sotsiaalmeedias, et üks Läti Ukrainale kingitud Stingeri õhutõrjerakett on leidnud positiivsest kasutust, tuues alla Vene lahingukopteri.

Ukraina piirivalvevägede staap teatas, et Harkivi suunal on Venemaa väed piiritsoonist läbi murdnud ja Ukraina väed on ümber paiknenud uutele positsioonidele.

Vene kaitseministeerium teatas õhtuks "74 sõjalise taristu objekti hävitamisest", loetledes 18 õhutõrje radarit, 11 lennuvälja ja mereväe baasi. Sõltumatut kinnitust sellele ei ole ja Ukraina pool selliseid andmeid pole edastanud.

Ukraina poolel on pealtnägijate sõnul õnnestunud pakkuda pealtungivatele Vene tankidele tõsist vastupanu Javelini rakettide ja lahingdroonidega, seda just Valgevene ja Harkivi suunal.

Pakitud kohvritega naine Kiievis tänaval patrullivatest Ukraina sõjaväelastest möödumas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Umit Bektas

Tsiviilelanikud on surma saanud

Kiievi linnavalitsus andis neljapäeva pärastlõunal välja uue õhurünnakuhoiatuse. Õhusireene on kuulda kogu Kiievis. Võimud palusid elanikel otsida maa-aluseid varjualuseid.

Ukraina võimud teatasid vähemalt seitsmest Venemaa pommirünnakus hukkunud inimesest Odessas ja Mariupolis. Kümned inimesed on politsei teatel kadunud.

Interfaxil on andmeid tugevatest tulekahjudest Nikolajevis ning Harkivis sõjalise lao tabamisest. Samuti on Venemaa löögid tabanud õhuväe baase Vasilkovis, osa Odessa linnast on elektrita, teatas Interfax.

Teateid on ka Kiievi peamise lennuvälja Borispoli piirkonnas toimunud plahvatustest. Plahvatustest ja tulistamisest Borispolis teatas ka Ukraina uudisteagentuur UNIAN. Teateid Venemaa sõjaväelastest Borispolis siiski pole. UNIAN-i teatel on vähemalt neli plahvatust toimunud Kramatorskis, üks Odessas, Harkivis, Berdjanskis ning alanud massiivne suurtükituli Donbassis.

Plahvatuste suits Kiievi kesklinnas kaitseministeeriumi kompleksi piirkonnas. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina valitsusametnik kinnitas hommikul, et tiibraketid on tabanud Kiievit, samuti Venemaa vägede sissetungi Harkivi suunal. Tegemist on laiaulatusliku rünnakuga, ütles ta.

Ukraina sõjaline taristu ei ole saanud tõsiselt kannatada, ütles Ukraina presidendi nõunik Oleksii Arestovõtš enne neljapäeva keskpäeva. "Esimesed rünnakud ebaõnnestusid. On kaotusi, kuid need ei kahjusta meie vägede lahinguvõimekust," lisas ta.

Kiievist väljuvad sõidukid, taustal raketilöögi tabamuse suitsusammas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Ukraina annab vabatahtlikele relvad

Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov kutsus vabatahtlikke relvi võtma.

"Igaüks, kes on valmis ja võimeline hoidma relva, saab just nüüd liituda territoriaalkaitsega oma piirkonnas," teatas minister.

Et saada relv tuleb minna kohalikke territoriaalkaitse üksusesse, esitada pass ja võtta relv.

Ukraina ühendas end Venemaa elektrivõrgust lahti

Ukraina elektri põhivõrgud on neljapäeval kontrollitult Venemaa ja Valgevene võrkudest lahti ühendatud, teatas Euroopa Liidu suursaadik Kiievis Mati Maasikas. Elektrivõrgud toimivad autonoomselt ja katkkestusteta, ütles ta.

Mariupoli lähedal raketirünnakus kahjustada saanud radarisüsteem. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Sergei Grits

Löögid õhuväebaaside ja õhutõrje vastu

Venemaa kaitseministeerium teatas, et teeb lööke Ukraina sõjalise taristu, õhukaitse, sõjaväelennuväljade ja lennuväe vastu.

Vene kaitseministeeriumi teatel on Ukraina õhuväebaaside sõjaline taristu hävitatud ning Ukraina õhukaitset on "maha surutud", edastas Interfax. Sõltumatut kinnitust sellele väitele ei ole.

Ministeerium eitas väiteid, et üks Vene lennuk on Ukraina kohal alla lastud. Varem Ukraina sõjavägi teatas, et Luganski oblati kohal lasti alla viis Vene lennukit ja üks helikopter.

Ukraina linnu Venemaa rakettidega ei ründa, "tsiviilelanikke miski ei ähvarda", teatas ministeerium.

Samas on kinnitatud, et Vene raketid on tabanud ka alasid linnades, kus sõjaväge ei viibi.

Ukraina politseinikud uurivad Kiievis alla tulistatud drooni jäänuseid. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Separatistid teatasid rünnakust kogu rindel

Ida-Ukraina Donetski ja Luganski separatistlikud "rahvavabariigid" teatasid, et on alustanud rünnakut Ukraina armee positsioonide vastu kogu kontaktjoone ulatuses, "kasutades kõiki vahendeid".

Separatistide teatel on nende eesmärk võtta kontroll Luganski ja Donetski oblastite kogu ulatuses. Praegu kontrollivad "rahvavabariigid" neist vaid osa.

Ukraina teatel on teated Venemaa sõjaväelastest Odessas valed.

Kohaliku meedia teatel on osa raketirünnakuid olnud suunatud Ukraina sõjaväe staapide pihta.

CNN näitas Valgevenest Ukraina piiri ületavat Venemaa tankide kolonni. Sõjategevuses osalevad ilmselt Valgevene relvajõud, mis on allutatud Venemaa juhtimisele.

Sotsiaalmeediasse on postitatud videolõike langevarjurite laskumisest Harkivis.

Interfax teatas viitega pealtnägijatele, et raketilöögi sai Ukraina droonide baas Donbassi piirkonnas.

Venemaa rakett tabas Kiievis elurajooni. Autor/allikas: SCANPIX / AFP