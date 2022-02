Stoltenberg lubas suurendada NATO võimekust idatiival

NATO korraldab reedel erakorralise tippkohtumise, et arutada Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse. NATO peasekretär Jens Stoltenberg lubas neljapäeval, et allianss käivitab uued kaitseplaanid oma idaosas.

"Rahu meie mandril on purunenud. Meil on praegu Euroopas sellise ulatusega sõda, mis meie arvates kuulus ajalukku. Tegemist on tõsise hetkega Euroopa julgeoleku jaoks," ütles Stoltenberg.

"NATO käivitab uued kaitseplaanid alliansi idaosas, mis võimaldavad meil kasutusele võtta kiirreageerimisjõud seal, kus neid vajatakse. Teeme kõik, et kaitsta oma liitlasi agressiooni eest," ütles Stoltenberg.

Poola teatas neljapäeval, et tõstis oma armee häiretaset.

"Täna otsustas minister Mariusz Blaszczak seoses Venemaa agressiooniga kehtestada operatiiv- ja territoriaalkaitsejõudude üksustes uue valmisoleku taseme," teatas Poola kaitseminister.

Kaitseministeerium lisas, et kõik sõjaväleaste puhkused tühistati.