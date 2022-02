Kross: maailma rahu saatus on Ukraina sõduri käes

Eesti erakondade julgeolekuekspertide hinnangul on olukord Ukrainas kriitiline ja riigi vastupidamisest sõltub, kas Putin saab oma tahtmise. Reformierakondlasest julgeolekueksperdi Eerik-Niiles Krossi sõnul on Euroopa ja maailma rahu saatus praegu Ukraina sõduri käes.

Euroopa Parlamendi liige ja endine kaitseväe juhataja Riho Terras ütles, et Venemaa taktika on rünnata Ukrainat suure jõuga paljudes kohtades, lõhestada Ukraina väge ja võtta võimalikult palju territooriumist, kasutades palju raketirünnakuid ja dessanti. Terrase hinnangul võib sellele Venemaa poolt järgneda rahuläbirääkimiste pakkumine.

"Ukraina juhtkond on praegu raskes olukorras. Kui Venemaa pakub läbirääkimisi olukorras, kus terve Ukraina on täis Vene sõdureid, tanke, helikopterid lendavad hordide kaupa, siis on see väga keeruline, kas sõdida edasi või hakata läbi rääkima," rääkis Terras.

Julgeolekuekspert ja riigikogu liige Eerik-Niiles Kross ütles, et talle paistab, et operatsiooni viiakse läbi Venemaa doktriini järgi. Tegemist on suuremahuline sõjalise rünnakuga, mille esimene laine on raketirünnakud sõjalisele infrastruktuurile.

"Proovitakse rivist välja lüüa ukrainlaste juhtimine, see on command and control inglise keeles - staabid, side, et organiseeritult ei oleks võimalik juhtida riigikaitset. Teiseks laod, sõjaväeosad, kõik sedasorti asjad," selgitas Kross.

Krossi sõnul on Venemaa esmane eesmärk saavutada üleolek õhus, et saaks vabalt lennata. Sellele võib tema sõnul järgneda kaartuli suurtükkidest ja raketiseadeldistest. Ennetav tuli valmistaks ette maaväe sissetungi.

Riigikogu EKRE fraktsiooni saadik Leo Kunnas märkis, et Ukraina poole eesmärk peaks olema praegu viivitada ja kulutada Vene ründavat jõudu. "Ja püüda lüüa ja tõrjuda neid mere- ja õhudessante. Taktikalisi ja ka operatiivtasandi omi, mis seal tulevad. Seni, kuni Vene maaväed pole jõudnud Ukraina lennuväljani, seni on Ukraina vägedel lootust dessant purustada seal."

Kunnase sõnul on näha, et Ukraina armee võitleb igal suunal ja ka see, et Vene pool on taktikaliselt tasemel ja kasutab kõiki võimalusi.

"Ukrainlased peavad visalt võitlema ja mitte paanikasse sattuma isegi siis, kui nad jäävad vastase selja taha, isegi siis viivitama edasi ja minema üle sissitegevusele."

Krossi sõnul on sõja alguse järel järgmine kriitiline moment ukrainlaste jaoks maaväe pealetung. Kui Ukraina püsib ja on siis kaitsevõimeline, võib sellest tulla sõda, mis ei vasta Venemaa ootustele. Ukraina vastupidamine on tähtis kogu maailmale, lisas ta.

"Täna oleme me olukorras, kus Euroopa ja maailma õiguskorra, maailma rahu saatus on Ukraina sõduri käes."