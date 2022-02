Nafta hind jätkab Ukraina sõja tõttu tõusmist

Brenti toornafta hind tõusis neljapäeval 2,9 protsenti ja on nüüd 101,35 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 94,40 dollarit barreli kohta. Nafta hind on praegu volatiilne, Brenti hind jõudis neljapäeval koguni 106 dollarini.

Volatiilne on ka gaasi hind. Euroopa gaasibörsi TTF-hind tõusis vahepeal 142 euroni megavatt-tunni kohta. Praegu on see hind 112 dollarit megavatt-tunni kohta.

Vene väed tungivad Ukraina pealinna Kiievi suunas. Tarnehäirete tõttu tõusis nisu hind 13 aasta kõrgeimale tasemele. Chicago nisuhinnad tõusid neljapäeval 2,8 protsenti. Ukraina ja Venemaa moodustavad kokku kolmandiku maailma nisuekspordist.

Wall Streeti aktsiaindeks S&P 500 langes neljapäeval 2,6 protsenti, enne kui sulgus 1,5 protsenti kõrgemal. Investorid eeldavad, et sõja tõttu aktsiahinnad langevad. Langesid ka Aasia riikide aktsiaindeksid. Üleeuroopaline aktsiaindeks STOXX 600 langes neljapäeval 3,3 protsenti, vahendas Financial Times.

Venemaa 22 rikkamat miljardäri kaotasid neljapäeval 39 miljardit dollarit.

Jaapan teatas, et piirab kiipide eksporti Venemaale. Maailma suurim kiibitootja TSMC teatas samuti, et järgib USA sanktsioone.