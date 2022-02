USA-s oodatakse toetust Ukrainale

"Ma näen, kuidas mu sõbrad lähevad puhkusele ja teevad tavapäraseid asju, aga mina istun kodus ja mõtlen, kas mu Ukraina perega on kõik korras," ütles Ukraina päritolu ameeriklane Andrew.

"See on mõistusevastane. See on täiesti ajuvaba. Ma ei tea, kas nutta või vihastada. Kuidas on võimalik, et 21. sajandil ründab 200 000 meest süütut riiki?" küsis Ukraina päritolu ameeriklane Andrij.

USA luureametnike hinnangul võib Kiiev langeda Venemaa kätte lähipäevil, mistõttu ärgitavad kongressi liikmed relvadega varustama Ukraina võimalikke vastupanuvõitlejaid.

"See on avapauk suuremahulisele invasioonile ja näeme, et see jätkub ja ohustab Kiievit ja teisi Ukraina suurlinnu," ütles USA välisminister Antony Blinken.

"Eeldades, et tekib ülestõus, millega üritatakse teha Venemaa kogemus Ukrainas tõeliselt ebameeldivaks, siis peaksime neid varustama relvadega, et see oleks tõhus," sõnas USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnel.

McConneli sõnul peaks USA kohe Venemaale kehtestama kõige karmimad sanktsioonid. Ukraina liidrid on juba andnud märku, et eile teatatud piiranguid ei ole piisavad Venemaa rünnaku lõpetamiseks. Nad on korduvalt kutsunud üles eemaldama Venemaad pangandussüsteemist SWIFT, mis ühendab tuhandeid finantsasutusi. Ameeriklased on aga olnud ettevaatlikud, sest nad saaksid ka ise kannatada.

"Esiteks, sanktsioonid, mida kavatseme kehtestada nende pankadele on samaväärse või isegi rohkema mõjuga kui SWIFT. Teiseks, see on alati võimalus," ütles USA president Joe Biden.

Hommikul oli president Bidenil videokohtumine teiste NATO liidritega, et arutada Ukraina olukorda ja edasisi samme.

USA saatkond Ukrainas palus kodanikel taaskord riigist lahkuda. Need, kes otsustavad jääda, peaksid aga olema äärmiselt ettevaatlikud, sest sõja- ja kuritegevus ja kodanikurahutused võivad kasvada.