Vene võimud keelasid sõja sõltumatu kajastamise

Venemaa võimudele ei meeldi, et raadiojaam Ehho Moskvõ, telekanal Dožd, ajalehed The New Times ja Novaja Gazeta ning teised kasutavad oma kajastustes väljendeid nagu rünnak, invasioon, sõja kuulutamine ning näitavad tsiviilobjektide kahjustamist ja tavakodanike kannatusi, kirjutas veebiväljaanne Meduza.io.

Samuti ähvardab Roskomnadzor neid väljaandeid kuni viie miljoni rubla (54 000 euro) suuruse trahviga, lisas uudisteagentuur Interfax.