Lätisse jõudsid esimesed Ukraina sõjapõgenikud

Lätisse on saabunud esimesed Ukraina sõjapõgenikud, lähiajal on oodata nende arvu kiiret suurenemist, teatas Läti rahvusringhääling LSM laupäeval.

Esimesed saabunud ukraina pered majutati samariitlaste juures ning Läti samariitlaste organisatsiooni juhi Andris Berzinši teatel on veel mitu perekonda Läti poole teel, edastas LSM.lv.

"Valmistume neile peavarju pakkuma ning tagama, et neil oleks olemas kõik esmavajalik. Nii, et kahjuks on see olukord jõudnud juba meieni," rääkis Berzinš. "Mitte keegi pole neist siia saabunud mõttega jääda igaveseks Lätti. Inimesed loodavad nädala-paar siin mööda saata ja vaadata, kuidas olukord areneb ning siis võimalikult kiiresti oma koju tagasi pöörduda," lisas samariitlaste juht usutluses Läti raadiole.

Tema sõnul on Lätisse saabunute hulgas nii vanureid kui ka lastega peresid.

Läti elanikke kutsutakse üles osalema sõjapõgenike majutamises. Abi andmist koordineerib vabaühendus "Tahan põgenikke aidata" (Gribu palīdzēt bēgļiem), mis on oma sotsiaalmeedia kontole pannud ankeedi neile, kes soovivad põgenikke abistada.