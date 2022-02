Eksperdid: Venemaa suurendab Ukrainas tulejõu kasutamist

Lääneriikide analüütikute sõnul eeldas Moskva, et president Volodõmõr Zelenski valitsus variseb kokku sissetungi esimestel päevadel. Seda ei juhtunud.

Venemaal on Ukraina vägede ees palju sõjalisi eeliseid. Kolmandik Vene vägedest pole veel Ukrainasse sisenenud. Järgmised päevad on määravad. Putin kaalub, kas võtta kasutusele agressiivsem taktika, mis võib tsiviilohvrite arvu veelgi suurendada, vahendas The Wall Street Journal.

Vene armeel on tohutu hulk suurtükiväge, rakette ja sõjalennukeid. Venemaa on välja tulistanud üle 320 raketi. Maaväed on Kiievi kesklinnast 30 kilomeetri kaugusel. Pentagoni teatel on märke, et Moskva kasutab Kiievist 150 kilomeetrit kirdes Tšernihivi vallutamiseks juba rohkem tulejõudu.

"Venemaa suutmatus edu saavutada ja täppislaskemoona ammendumine sunnib Moskvat tõenäoliselt kasutama vanemaid relvi, mis on vähem täpsemad ja surmavamad," ütles pensionile jäänud Austraalia armee kindral Mick Ryan.

"Järgmise 72 tunni jooksul surmade arv kasvab," lisas Ryan.

Venemaa armee moderniseeriti kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi juhtimisel. Ta määrati ametikohale juba 2012. aastal. Vene armee pole suutnud aga hõivata ühtegi Ukraina suuremat linna. Ukraina õhujõud ja õhutõrje jätkavad opereerimist.

Lääne analüütikute hinnangul ei saa Vene vägede tegevust Ukrainas võrrelda sellega, kuidas Moskva astuks vastu NATO vägedele. Seal kasutaksid venelased kohe massilist tulejõudu, vahendas The Wall Street Journal.

Vene armee on viimaste aastate jooksul märkimisväärselt kaasaegsemaks muutunud. Siiski puudub armeel kogemus, kuidas viia läbi suuri operatsioone. 2015. aastal sekkus Venemaa Süüria kodusõtta. Seal ei pidanud Venemaa maaväed võitlema aga organiseeritud armee vastu.

"Sellise suurusega Vene vägi on liiga suur, et varjata sõjaväe personali probleeme," ütles mõttekoja Rand Corporation analüütik Dara Massicot.

Ukraina vägesid on viimastel aastatel koolitanud USA ja Suurbritannia instruktorid. Lääne analüütikute sõnul oskavad ukrainlased oma õhutõrjesüsteeme kasutada nii, et venelastel oleks neid raksem sihtida. Seetõttu ei kontrolli Venemaa täielikult Ukraina õhuruumi.

"Venelased on pettunud, et rünnak edeneb aeglaselt. Nad üritavad nüüd oma strateegiat ja taktikat kohandada. Ootame, et nad õpivad ja kohanevad," ütles pühapäeval USA kõrge kaitseametnik.

"Venemaal on endiselt eelised personali ja varustuse osas, kuid vägede liikumine on keeruline, sillad on hävitatud ja ukrainlased saavad kaitset ette valmistada," ütles Londonis baseeruva kaitseuuringute keskuse teadur James Hackett.

Analüütikute hinnangul sõltub nüüd, kas Ukraina suudab Kiievit enda käes hoida.

"Moskva lootis Kiievi kiiresti vallutada. See ebaõnnestus," ütles Suurbritannia sõjaväeekspert Jack Watling.