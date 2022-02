Euroopa liisingufirmad peavad Venemaalt tagasi tooma kõik renditud lennukid

Euroopa liisingufirmad peavad sanktsioonide tõttu märtsi lõpuks Venemaalt tagasi tooma viie miljardi dollari väärtuses lennukeid. Tegemist on tohutu logistilise väljakutsega, tagasi on vaja saada sadu lennukeid.

Euroopa Komisjoni üks peamisi Moskva-vastaste sanktsioonide sihtmärke on Venemaa lennundussektor. Sanktsioonid keelavad lennukite müügi ja nende komponentide müügi. Liisitud lennukid kuuluvad samuti nimekirja. Seetõttu ei saa sõlmida uusi lepinguid ja olemasolevad lepingud tuleb lõpetada 30 päeva jooksul, vahendas Financial Times.

"30 päeva jooksul on liisingufirmadel raske välja mõelda, kuidas need lepingud lõpetada. Suur probleem on, kuidas nii lühikese aja jooksul saada tagasi nii palju lennukeid," ütles üks Euroopa lennundussektori allikas ajalehele Financial Times.

Liisingulepingud sisaldavad sätteid, mis võimaldavad firmadel sanktsioonide korral oma lennukid tagasi saada.

Venemaa lennuturul domineerivad liisingufirmad. Venemaal on 515 lennukit, mis on renditud rahvusvahelistelt firmadelt. Selle turuväärtus on 10 miljardit dollarit, Euroopa osakaal on seal viis miljardit dollarit.

Maailma suurim lennukite rendifirma AerCap on Venemaa klientidele rentinud 154 lennukit.

"Kui rendifirmadel on ainult üks kuu, et lõpetada lepingud ja saada tagasi lennukid, siis see on märkimisväärne logistiline väljakutse. Suurenevad ka õhuruumi piirangud," ütles konsultatsioonifirma Ascend by Cirium analüütik Rob Morris.

Lennufirmad muretsesid esialgu, kas sanktsioonide tõttu saavad Vene firmad oma liisingute eest üldse maksta. Lääneriigid kehtestasid sanktsioonid suurte Vene pankade suhtes. Rendifirmad arveldavad dollarites ja eurodes.

Venemaa suurim lennufirma Aeroflot rendib 50 protsenti oma lennukitest rahvusvahelistelt rendifirmadelt. Varuosadega seotud sanktsioonid avaldavad juba praegu mõju Venemaa lennundussektorile. Venemaa lennufirmasid räsivad hooldusprobleemid.

"Kui hooldus, varuosade pakkumine on piiratud, siis tegemist on kriitilise olukorraga. Ettevõte ei saa lennukeid kasutada," ütles Aerofloti allikas ajalehele Financial Times.