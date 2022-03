CNN: kolmapäeval toimub Vene ja Ukraina läbirääkimiste teine voor

Teises läbirääkimiste voorus osalevad eeldatavasti samad esindajad, kes osalesid ka esmaspäeval. Kõneluste koht pole veel kindel, vahendas The Guardian.

"See on ametlik. Ukraina ja okupantide kõneluste voor toimub täna," ütles Ukraina presidendi nõunik CNN-ile.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles veel kolmapäeval, et Kiiev peab Moskvaga kõnelusi edasiste läbirääkimiste suhtes. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on Venemaa kolmapäeval valmis läbirääkimisi jätkama.

Ajakirjanikud uurisid Podoljakilt läbirääkimiste teise vooru kuupäeva kohta. "See on praegu arutlusel. Vaja on põhjalikku päevakava," ütles Podoljak.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on Venemaa kolmapäeval valmis läbirääkimisi jätkama. "Täna pärastlõunal on meie delegatsioon kohal ja ootab Ukraina diplomaate. Meie delegatsioon on valmis täna läbirääkimisi jätkama," ütles Peskov.

Peskov ei täpsustanud, kus läbirääkimised võiksid toimuda. Hiljuti ütles Kremli eriesindaja läbirääkimistel Vladimir Medinski, et järgmine kohtumine peetakse Valgevene-Poola piiril.

Venemaa uudisteagentuur Tass viitab Ukraina presidendibüroo allikale ja väidab, et läbirääkimiste teine voor toimub kolmapäeva õhtul.

Venemaa allikad teatasid varem, et läbirääkimised võivad toimuda nädala lõpus, vahendas Interfax.

"Ukraina pool pole andnud veel kindlat vastust valmisoleku kohta pidada uusi läbirääkimisi. Logistika probleemide tõttu vajavad nad Valgevenesse jõudmiseks lisaaega. Täna on läbirääkimiste pidamine ebatõenäoline. Tõenäoliselt toimub see nädala lõpus," ütles üks Venemaa allikas kolmapäeval.

Venemaa ja Ukraina läbirääkimiste esimene voor toimus 28. veebruaril Valgevenes. Kõnelused kestsid umbes viis tundi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et Kiiev pole läbirääkimistel veel soovitud tulemust saavutanud.