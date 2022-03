"Pealtnägija": kuidas alternatiivtegelased üleöö Moskva-meelseks muutusid

Pühapäeval ehk kolm päeva pärast sõja algust, millest kogu maailm praegu räägib, sisendas üks end kristallieksperdiks ja energiaterapeudiks nimetanud eestlanna oma Facebooki'i jälgijatele, et Ukrainas toimuv on suur näitemäng. Ta ei ole ainus. Tähelepanuväärne ongi, et kui maailma peavoolumeedia räägib Venemaa provotseerimata rünnakust ja inimsusevastastest kuritegudest Ukrainas, siis mitmes Eesti alternatiivkanalis levib hoopis teine "tõde".

Märkimisväärne on just see, et kui varem räägiti valgusolenditest, vaktsiinivastasusest või võrkturundusest, siis alates eelmisest neljapäevast annab sisuliselt üleöö tooni jutt, mida me muidu kuulsime Kremli ametlikest propagandakanalitest.

Vene trollivabrikute puhul on algusest peale olnud teada, et nad oskavad väga osavalt frustreeritud inimeste gruppe ära kasutada ja lõpuks ei olegi tähtis, mispärast inimene on frustreeritud. Peaasi, et on frustreeritud, nii et ta muutub manipuleeritavaks.

Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu ja strateegilise kommunikatsiooni ekspert Peeter Tali ei ole üllatunud. Kreml peab juba aastaid infosõda läänega, mille nurgakivi on segaduse ja vastuolude külvamine. Palgalised trollid õhutasid ja paljundasid lõhestavaid teemasid abordist ja homovihast kuni koroonavandenõuteooriate ja kiibistamisluuludeni ning nüüd – kui käib juba päris sõda – kasutavad sissesöödetud kanaleid sirgjoonelisemalt.

"Siin ei ole mitte midagi üllatavat, sest Vene eriteenistused ja ütlen ka konkreetselt GRU ja väeosa 547777 tegeleb psühholoogiliste operatsioonide ja mõjutustegevustega ja selle väeosa üks ülesanne oli ka külvata valeinformatsiooni ja lõhkuda ühiskondi kõigega, mis on seotud Covidiga," rääkis Tali.

Stoicescu täiendas, et infosõda on üks väga oluline sõja komponent kogu aeg olnud. "Iseenesest propaganda ju tekkis enne Teist maailmasõda ja võttis hoogu Teises maailmasõjas. Ja Venemaa on seda kasutanud, või Nõukogude Liit, väga edukalt. Ainult et kui me nüüd vaatame, millistesse kõrgustesse on jõudnud nüüd siis Putini propaganda, isegi Nõukogude Liidu kõige sügavamatel aegadel ei olnud selliseid asju ja see on ikkagi päris õudne."

Jutt ei ole sellest, et Kreml otseselt kontrollib või maksab sellistele suunamudijatele. Samuti ei ole põhjust väita, et igaüks, kellel on näiteks vaktsiinide osas kõhklusi või räägivad nende kõrvalmõjudest, on Kremli käsilased.

Peeter Tali sõnul on tuvastatud, et Eesti ühismeedia väljal tegutseb sadakond Venemaa professionaalset trolli, kes on loonud või end sisse söönud väga erinevatesse pealtnäha adekvaatsetesse gruppidesse, mis tegelevad näiteks lapsevanemaks olemise või kommunaalküsimustega, aga kallutavad seal mõttevahetust soovitud suunas, kasvõi seavad ühel hetkel küsimärgi alla Ukraina sõja tõelisuses. Mõned, kes on niigi kriitilised Eesti valitsuse suhtes, neelavad sööda alla.

Näiteks teatab alternatiivmeediaaktivist Hando Tõnumaa ühes oma videos: "Point on selles, et kõik see, mis seal Ukrainas toimub, see tehti ühel põhjusel ja ühel ainsal põhjusel, et juhtida tähelepanu eemale koroonapettusest."

"Seda kasulikku idiooti või seda inimest, kes usubki mingit jama, teda on lihtne juhtida. Sa lähed sinna gruppi sisse, hakkad rääkima ma ei tea, millest, et kuu on näiteks juustust. Sellega sa toidad teda ja siis ühel hetkel ütledki, et süürlased ka ise ennast tapavad ja tegelikult Ukraina president on fašist, mis sest, et ta on tegelikult hoopis juut. Noh, sellist jama täna usutakse," selgitas Peeter Tali.

Näiteks on üks teooria, mida lisaks loo alguses mainitud kristallieksperdile levitab teiste seas ka juhtiv koroonaskeptik, MEM Cafe omanik Elvis Brauer, et Ukrainas asuvad surmavaid viiruseid loovad biolaborid, mida liitlased püüavad nüüd tõendite peitmiseks hävitada.

Kuigi Facebook blokeeris ajutiselt Braueri, võtab ta aktiivselt sõna enda Telegrami-rakenduse kinnises kanalis Moraalne Kompass, kus jagab nii Euronewsi kui ka RT videoid, et lääs provotseeris ise NATO laienemisega Venemaa rünnaku ja kaarte globaalsest valitsusest. Juttu, kuidas Venemaa on sattunud NATO piiramisrõngasse, edastavad Facebookis SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks eestvedajad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

"Ägedate Süüria lahingute ajal ka ma märkasin, et mitu Facebooki gruppi ja muidu gruppi, mis väidetavalt seisid selliste pereväärtuste eest või mingite imelike väärtuste eest, jagasid ka valeinformatsiooni selle kohta, mis Süürias toimub. Et tegelikult keemiarünnakud panid toime nn valged kiivrid," rääkis Tali.

Sõda pisendavate sõnumitega esineb ka riigikogu liige Kalle Grünthal öeldes, et "Ukraina sõjast suurem oht koputab meie uksele", viidates sellele, nagu osaleks Eesti Euroopa Komisjoni õnnistusel mingis salasepitsuses WHO-ga koroona teemal. See võib kõik tunduda isegi koomiline, aga Peeter Tali sõnul on asi naljast kaugel.

"See on ikkagi relvasüsteem, millega meid lõhutakse ja kui me oleme miinipilduja tule all, siis me kas varjume või tulistame vastu. Putini Venemaa teeskleb, et see on sõnavabadus. See ei ole sõnavabadus, see on puhas vale ja meie vaimumaailma, ma pean nüüd silmas meie tunnetusliku maailma ja meie väärtushinnangute otsene ründamine, mis võib olla palju hävitavam kui otsene miinipilduja tuli või raketilöögid. Me ei saa selle ees silmi sulgeda, praegu on viimane aeg õiged otsused teha," rääkis Tali.