Ebakindel turg viib maagaasi hinna üles järgmise talve lõpuni

Venemaa sissetung Ukrainasse on maagaasi hinna kergitanud rekordtasemeteni, kuid hind kõigub ebakindlal turul palju ka ühe päeva sees. Gaasi odavnemist pole enne tuleva aasta teist kvartalit oodata.

Kolmapäeva hommikul jõudis Euroopa gaasibörsi TTF järgmise kuu megavatt-tunni hind 194 euroni, pärastlõunal langes see 165 euro tasemele.

Möödunud nädala neljapäeval, kui Venemaa alustas sõda Ukrainas, kerkis gaasi järgmise kuu hind üle 137 euro megavatt-tunnist, reedel langes see 105 eurole.

"Maagaasi hind liigub viimastel päevadel väga tugevalt üles-alla päeva sees," ütles Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson.

Alliksoni sõnul jätkub kõrge hinnatase järgmise aasta esimese kvartali lõpuni.

"Turg üritab aru saada võimalikest piirangutest gaasivoogudele Venemaalt ning nende mõjudest varustuskindlusele. Hetkeseisuga ei kehti SWIFT piirangud küll Vene gaasimaksetele, kuid on palju nüansse, mis gaasikauplemist sellegipoolest takistavad," rääkis Allikson.

Üheks küsimuseks on näiteks see, kas Venemaa LNG-ga Vene laevu lubatakse terminalidesse.

"Samuti on mitmed ettevõtted ise hakanud piirama oste Venemaalt ning otsivad aktiivselt alternatiivseid tarnijaid," ütles Allikson.

Alliksoni sõnul ei ole ka teada, millised on järgmised võimalikud piirangud või Venemaa poolsed vastureaktsioonid, mis võivad Euroopasse suunduvaid gaasivooge mõjutada.

"Hetkel on tõenäoliselt piisavalt gaasi mahutites talve lõpuni ning samuti suudetakse katta gaasivajadused kevadel-suvel. Küsimus on pigem selles, et kas suudetakse luua piisavad gaasivarud enne järgnevat talve ning mis saab olema selle hind," ütles Allikson.