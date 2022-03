Briti kaitseminister: lennukeelutsoon piiraks ka Ukraina õhuväge

Wallace kutsus Putinit sõjategevust otsekohe lõpetama, vastasel juhul riskib ta Venemaa isolatsiooniga.

"Ukrainas toimuv mõjutab Euroopat veel aastaid. Putin on vaatamata diplomaatilistele pingutustele alustanud sõda. See on pannud Putini positsiooni, kus rahvusvahelisel kogukonnal on temaga väga raske edaspidi mingit kontakti omada," rääkis Wallace.

"Samas on pingutusi selleks varem tehtud, praegu tundub see peaaegu võimatu. Kui kaugele ta läheb ja milliseid relvi ta oma eesmärgi kasutamiseks kasutada võib, on teadmata," lisas Wallace.

"Me peame Venemaale näitama, et oleme ühtsed ja et meil on pehme jõu kõrval ka tugevat jõudu," märkis Wallace.

Wallace´i sõnul ei ole enam küsimust, kas Putin on võimeline sõda alustama, sest ta alustas sõda Ukrainas. "Me peame saavutama heidutuse. NATO on valmis sellele vastu astuma," ütles Wallace.

Vastates ERR-i küsimusele lennukeelutsooni kehtestamisele Ukrainas, ütles Wallace, et lennukeelutsooni kehtestamine tähendaks tõenäoliselt sõja eskaleerumist tervesse Euroopasse.

Samas rõhutas Wallace, et Ukraina enda õhukaitse veel toimib. Lennukeelutsooni puhul aga ei saaks ka Ukraina end oma õhuväega kaitsta.

Kalle Laanet ütles, et Eesti on Ukrainale saatnud sõjalist ja muud abi 200 miljoni euro eest.