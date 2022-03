Venemaa ja Ukraina alustasid läbirääkimisi

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak teatas neljapäeval, et läbirääkimised algasid.

"Hakkame Venemaa esindajatega rääkima. Päevakorras on võtmeküsimused. Need on: kohene relvarahu, vaherahu, humanitaarkoridorid tsiviilisikute evakueerimiseks," kirjutas Twitteris Podoljak.

Починаємо розмовляти з російськими представниками. Ключове на порядку денному.

1. Негайне припинення вогню.

2. Перемир'я.

3. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст. pic.twitter.com/0d5xrlur33 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Prantsusmaa president Emmanuel Macron pidas neljapäeval taas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga telefoni teel vestluse.

Kremli teatel ütles Putin Macronile, et Venemaa saavutab igal juhul oma eesmärgid Ukrainas ning nendeks on "demilitariseerimine ja denatsifitseerimine".

Venemaa ja Ukraina läbirääkimiste esimene voor toimus 28. veebruaril Valgevenes. Kõnelused kestsid umbes viis tundi.