Rinkevics: Läti soovib riiki USA püsivägesid

Rinkevics tegi üleskutse ühisel pressikonverentsil USA välisministri Antony Blinkeniga.

"Vaadates viimase aja arenguid oleksime väga õnnelikud, kui USA väed oleksid Lätis püsivalt," lausus Rinkevics.

"Meil pole enam mingit usku Putini Venemaasse, me ei näe mingit põhjust eeldada, et Venemaa muudab oma poliitikat," lisa Läti välisminister.

Blinken ütles, et Leedusse jõuab lähipäevil 400-liikmeline USA soomusbrigaadi võitlusüksus.

Blinken külastab teisipäeval ka Eestit ning kohtub välisminister Eva-Maria Liimetsaga ning peaminister Kaja Kallasega.

Vajadust NATO baaside järele Baltimaades rõhutas hiljuti intervjuus ERR-ile ka Eesti suursaadik NATO-s Jüri Luik. "Meie jaoks on see olnud pikaajaline seisukoht, et NATO kohalolek Balti riikides peab olema permanentne, selge, ühemõtteline ja selles suunas me ka töötame," lausus Luik.

Leedu suurendab kaitsekulutusi

Leedu erakondade juhid jõudsid kokkuleppele, et toetada valitsuse ettepanekut suurendada juba tänavu kaitsekulutusi riigieelarves, vahendas Reuters.

Valitsuse ettepaneku järgi tõstetakse juba tänavu riigikaitsekulutuste osakaal vähemalt 2,5 protsendini SKP-st, ütles Leedu peaminister Ingrida Simonyte esmaspäeval.

"See annab meile vahendid ostudeks, mida me peame muutunud olukorra tõttu tegema varem, kui oli plaanitud," lausus Simonyte.

Praegu ulatub Leedu kaitsekulutuste osakaal SKP-st ligikaudu kahe protsendini.