Blinken: USA pühendumus artikkel 5-le on kaljukindel

"Nagu president Biden ütles, kaitseme me igat sentimeetrit NATO territooriumist meie kollektiivkaitse kogu jõuga," ütles Blinken.

"Meie pühendumus artiklile 5 on kaljukindel, rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Koos NATO liitlastega oleme valmis, mistahes ohule vastu seisma," sõnas Blinken.

Blinken rääkis, et viimase 30 aasta jooksul on Balti riigid moodustanud demokraatliku seina, mis on seljatsi autoritaarse hoovusega, mida Moskva püüab Euroopasse suruda.

"Selle ajaga on Eestist saanud üks maailma arenenumaid digiühiskondi, siin on tugev vaba ühiskond," märkis ta.

"Viimastel päevadel oleme näinud agressiooni kasvu Ukraina vastu, oleme valmis kõige halvemaks ja oleme olnud valmis tegutsemiseks," ütles Blinken.

"Nagu ma eile ka Leedus ja Lätis ütlesin, mõistab aastakümneid Nõukogude okupatsiooni all elanud Eesti rahvas, kui väär on põhjuseta ja põhjendamata sõda Ukrainas, mida Venemaa peab. Ja kuidas maailm peab kaitsma Ukraina õigust olla suveräänne, demokraatlik riik, kes saab ise valida oma tuleviku," lausus Blinken.

Blinkeni sõnul tuleb Kremli jaoks tõsta hinda selle sõja jätkamiseks.

Kallas: vajame uut kaitsestrateegiat

Peaminister Kaja Kallas ütles, et arutelu USA välisministriga keskendus järsult halvenenud julgeolekuolukorrale Euroopas. "See tragöödia nõuab meie pidevat ja jätkuvat toetust Ukrainale. Me peame keskenduma Venemaa isoleerimisele vabast maailmast. Me peame tegema muudatusi oma kaitsetegevuses," sõnas Kallas.

"Me peame peatama agressori sõjamasina. Demokraatlik maailm on tõusnud selle tegevuse vastu meelekindlalt. Me peame olema valmis, et asi võib muutuma veelgi halvemaks," lisas ta.

Kallas kutsus üles sulgema Swifti pangaülekannete süsteemi Venemaa ja Valgevene jaoks ning samuti sulgeda oma sadamad Venemaa laevadele.

"Lisaks me peame viima sisse ka piirangud krüptovaluuta kasutamisele, et ka need augud täitsa," märkis Kallas.

"Need otsused, mida me peame langetama järgmiste nädalate ja kuude jooksul, peavad kaasama kaasajastatud strateegiat, mis puudutab meie piirkonna kaitsetegevust. See tähendab, et me tahame alaliselt tugevdada meie kaitset õhus, maal ja merel," ütles Kallas.

Kallas rääkis, et palus alalise NATO lahingüksuste kaitsestrateegia loomist Balti piirkonnas.