Maastik: Parempoolsete katse erakonda kaaperdada oli vastuvõetamatu

Maastik oli üks neist, kes saatis Isamaa juhatuse esimehele Helir-Valdor Seederile kirja, sest teda pahandas parempoolsete Tõnis Martin Konsi, Siim Valmar Kiisleri ja Kristjan Vanaselja tegevus.

Maastiku sõnul pole ta siiani aru saanud, milles Parempoolsete parempoolsus täpselt seisneb.

"Ma ei saa nende parempoolsusest aru, sest nad pole siiani ühtki head ideed ega ettepanekut lauale toonud selle aja jooksul, kui mina olen eestseisuses olnud. Pidevalt on tegeldud juhtkonna materdamisega. Ma saan aru, kui mingil seltskonnal on omad ideed ja nad tahaksid neid rohkem tutvustada ja ellu viia, aga pole kuulnud midagi peale kõlavate loosungite, et "Isamaa restart" ja "toome Isamaa tagasi". Olen korduvalt küsinud, kuhu te Isamaa tagasi toote või mis on need ideed, millega Isamaa peaministriparteiks teeme ja laiendame toetust," lausus Maastik.

Maastik lisas, et ka viimasel juhatuse koosolekul, kui arutati nelja parempoolse väljaviskamist, ei saanud ta ühtegi mõistlikku vastust.

"Küsisin nii Kristjan Vanaselja kui Lavly Perlingu käest, öelge kas või üks idee, mida tahaksite muuta erakonnas – mitte ühtegi ideed. Mitte ühtegi ideed peale selle, et juhid on halvad ja et nemad teevad Isamaa suureks," ütles ta.

Maastiku sõnul muutusid vastuolud Parempoolsetega lõpuks nii suureks, et erakonnast väljaheitmine oli ainuke lahendus.

"Nende jaoks on see nii: kas on nende otsus või on vale otsus. Nii demokraatlikus ühiskonnas ei saa. Lõpuks väsitab see kogu erakonna ära, inimesed, kes peaksid meid valima, ei tea ka, mis suunas Isamaa läheb. Lõppkokkuvõttes: kui aasta pärast valimistel, kujutame ette, et meil läheb väga hästi, Isamaa kutsutakse koalitsiooniläbirääkimistele, siis milline erakond tahaks rääkida erakonnaga, milles on justkui teine erakond, millele ei saa üldse kindel olla, et kuidas hääled lähevad," rääkis Maastik.

"Parempoolsete soov on olla, nagu nad ise väidavad, liberaalkonservatiivsem ja rahvapartei. Meie arvame, et peaksime olema kindlaid väärtusi eviv partei, mitte kalastama kõiki hääli nagu rahvaparteid," lisas Maastik.

Maastiku sõnul ei õnnestunud erakonna isamaalisel liinil ehk peavoolul parempoolsetega konsensust leida ja lõpuks tuli otsus teha.

"Erakond peab ju eksisteerima niimoodi edasi, et ollakse ühtne meeskond ja kui meeskonda ei ole, ei ole midagi teha, see oli väljapääsmatu olukord," märkis ta.

"Aga ma ütle neile, et õnn kaasa, ja ei ole ju välistatud, et kui nad teevad oma erakonna, istume nendega kunagi jälle koos valitsuses näiteks, teoreetiliselt. Inimeste vastu pole kellelgi midagi, lihtsalt vaated on erinevad," lisas Maastik.

Teisipäeva õhtul kogunenud Isamaa eestseisus heitis erakonnast välja neli erakonnasisese ühenduse Parempoolsed liiget. Eestseisuse otsusega arvati erakonna liikmete seast välja Siim Valmar Kiisler, Lavly Perling, Kristjan Vanaselja ja Tõnis Martin Kons.

Nende nelja poliitiku tegevuse kohta saadeti Isamaa esimehele Helir-Valdor Seederile kaks pöördumist.

Ühe kirja saatsid ühiselt Riina Solman ja Tõnis Palts ning nemad kaebasid Lavly Perlingu ja Siim Valmar Kiisleri peale. Teise kirja saatja oli Mart Maastik, keda pahandas Tõnis-Martin Konsi, Kiisleri ja Kristjan Vanaselja tegevus.