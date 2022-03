Soome kaitseministri hinnangul ei ole praegu õige aeg NATO-ga liitumiseks

Kaikkonen ütles, et Soomele on eeskätt tähtis NATO avatud uste poliitika, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Austin kinnitas omalt poolt, et avatud uste poliitika jätkub. Kaikkoneni sõnul on praegu olulisim lõpetada Ukraina sõda. NATO-sse astumise osas aga ei ole Soome parlamendiparteid suutnud veel ühist seisukohta kujundada.

Soome president Sauli Niinistö ütles, et Soome parlament peab tõsiselt kaaluma mitmesuguste julgeolekulepingute riske ja kasusid, enne kui langetab otsuse NATO liikmesuse taotlemise kohta.

President teatas ka, et kavatseb võimalusi Vene-Ukraina sõja lõpetamiseks arutada homme mitmete riigijuhtidega, sealhulgas ka Vladimir Putiniga.

"Oleme näinud, et kõigest hoolimata on oluline säilitada side Venemaaga. Eurooplased, sealhulgas president Macron ja kantsler Scholz on nii ka teinud. Ma olen kuulnud mõlemalt kohustust hoida kontakti, kui selline kontakt kord juba on. Me rääkisime vajadusest kontakti hoida ka minu visiidi ajal Valgesse Majja. Selle tulemusel pean homme telefonivestluse president Putiniga. Kui me mõtleme selle katastroofi lahendamisest, kerkib järjest enam esile Hiina. Katsun olla ühenduses ka Hiinaga," rääkis Niinistö.