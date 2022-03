Tõnu Grünberg lahkub Rail Baltic Estonia juhatuse esimehe kohalt

Rail Baltic Estonia juhatus muutub aprilli alguses kaheliikmeliseks - juhatuse esimeheks saab ettevõtte senine tehniline juht Anvar Salomets ning teiseks juhatuse liikmeks tõuseb finantsjuht Taavi Laja.

Grünberg ütles pressiteate vahendusel, et tal on olnud suur au juhtida viimasel paaril aastal niivõrd tähendusrikast rahvusvahelist projekti nagu seda on Rail Baltica.

"Meid ülejäänud Euroopaga ühendava raudtee arendamine ja elluviimine muutub nii Eesti kui kogu meie regiooni jaoks ajas üha tähtsamaks. Mul on hea meel, et oleme suutnud Rail Baltic Estonia organisatsioonist luua kompetentse ja ühtse meeskonna, kes annab endast igas olukorras parima. Viimase kahe aastaga on Rail Baltica arendamine Eestis jõudsalt edasi liikunud, oleme alustanud mitmete objektide ehitamisega ning järgmisel aastal alustatakse ka põhitrassi ehitust," lausus Grünberg.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tänas Grünbergi, et ta on juhtinud Rail Baltica arendamistöid Eestis.

"Tema töö ettevõtte üleilmsest tervisekriisist läbijuhtimisel ning projekti ehitustöödesse viimisel on kiiduväärne. Viimased nädalad on toonud lisaks Rail Baltica reisijate ja kaubaveo olulisusele fookusesse ka raudtee julgeolekualase dimensiooni. Kiire ja turvalise rahvusvahelise raudteeühenduse ehitamine ning seda keerulises majandusruumis, saab olema peagi ametisse astuva juhtkonna tööks. Tõnule soovin jõudu tema edasistes ettevõtmistes," sõnas Aas.

Tõnu Grünberg asub alates 1. aprillist juhtima Baltikumi suurimat andmekeskust Greenergy Data Centers, mille rajamist rahastas Kolme Mere Investeerimisfond. Fondis on üheks investoriks teiste hulgas ka Eesti riik.