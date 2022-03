TTJA-l on nimekiri lehekülgedest, mida võiks veel tsenseerida

TTJA ettevõtluse osakonna infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ütles, et esimesed seitse Venemaa veebilehte, mille TTJA Eestis blokeeris, jäid lihtsalt ametile esimesena silma, osaliselt seetõttu, et need olid juba kinni pandud telekanalite veebilehed.

"Lihtsalt need seitse on kõige esimesed, mille puhul rikkumine tuvastatud on. Kindlasti monitoorimine jätkub. Meil on terve hulk veebilehtesid, mida me veel vaatleme ja samamoodi ka telekanaleid. Analüüsime sisu ja kui tuvastame rikkumise, siis tegutseme samamoodi otsustavalt," rääkis Rohtla.

Rohtla sõnul võtab lihtsalt TTJA blokeerimistegevus aega. "Me peame arvestama sellega, et sisu analüüsimine võtab ka aega pisut. Neid otsuseid ei saa kindlasti teha nii-öelda kõhutunde pealt ja need peavad olema argumenteeritud. Rikkumine peab olema tuvastatav ja kontekst, et seal ei ole tasakaalustavat sõnumit, konkreetsel veebilehel või allikas," ütles Rohtla.

TTJA möönab, et Venemaa saitide tsenseerimine võib vähendada infole juurdepääsetavust Eestis, näiteks kasvõi ajakirjanikele, kes sooviksid teada, mis Venemaal toimub. "Aga siinkohal nende veebilehtede puhul me saame ikkagi öelda, et üldine avalik huvi, et kaitsta meie inimesi selle sõjapropaganda, vihkamise eest, meie ühiskonda võimalike konfliktide eest, on ikkagi olulisem. Ja seetõttu neid piirata tuli," rääkis Rohtla.

Lisaks analüüsib TTJA koostöös teiste riigiasutustega, kuidas võiks tsenseerida erinevaid sotsiaalmeediakanaleid, kuid senini puudub selgus, kuidas seda võiks teha ja mis amet võiks sotsiaalmeediaga tegeleda. "Kui meediasisuga, telekanalite sisuga ja veebilehtede osas on selgus majas, siis sealt edasi kindlasti on ka erinevad sotsiaalmeedia võrgustikud. Et tegeleme selle probleemiga, analüüsime ja siis vastavalt sellele teeme ka järgmised sammud," rääkis Rohtla.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas, kellele TTJA allub, ütles, et amet tegutseb oma äranägemist mööda ja poliitilist otsust sellele antud ei ole, kuid tema hinnangul on TTJA tegevus Venemaa propaganda piiramisel igati õigustatud. "Me peame tegema kõik selleks, et inimesed, kes Eestimaal elavad oleks õiges ja õiglases inforuumis. Et nad saaksid õiget ja õiglast informatsiooni," rääkis Aas.

"Mina ei ole kindlasti mingisugust suunist TTJA-le andnud. TTJA on kogu kriisi vältel tegutsenud väga professionaalselt. Me peame arvestama, et sellised otsused kindlasti peavad olema tehtud kaalutletult, sellepärast, et teisel poolel kindlasti võib olla huvi neid otsuseid vaidlustada. Need peavad olema pidavad otsused ja need otsused, mis TTJA on siiamaani teinud, on kõik olnud professionaalsed otsused," ütles Aas.

TTJA teatas teisipäeval, et blokeerib Eestis juurdepääsu seitsmele Venemaa uudisteleheküljele. Amet põhjendab oma otsust nendel lehtedel ühekülgse, Vene-sõbraliku ja Ukraina-vaenuliku info edastamise ning sõja ja vaenu õhutamisega. Esialgu sulges TTJA ntv.ru, ren.tv, 5-tv.ru, 78.ru, 1tv.com, lenta.ru ja tass.ru.