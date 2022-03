Seeder: peame alustama läbirääkimisi põgenike Euroopas ümberpaigutamiseks

"See oli väga vajalik kohtumine. Me saime rääkida täiesti vabalt, mida üks või teine erakonna esimees arvas. Loomulikult seal mingisuguseid otsuseid vastu ei võetud, see ring inimesi ei ole ei valitsus ega asenda riigikogu tervikuna," ütles Seeder.

Erakondade juhid olid Seedri sõnul ühisel meelel, et süsteemitu pagulaste Eestisse toomine tuleks ära lõpetada.

"See peab olema koordineeritud, korraldatud ja läbimõeldud. Kui me põgenikud Eestisse toome, kanname ka vastutust selle eest, mis nendest saab edasi ja kuidas me lahendame nende tegelikke probleeme – alates elukohast, tervisekindlustusest, majutamisest, laste koolitamisest, võimalikust tööle asumisest ja kõigest muust," rääkis Seeder.

"Kõik toetasid, et see ei peaks olema süsteemitu õhinapõhine Eestisse põgenike toomine, see peab olema kontrollitud ja koordineeritud tegevus," ütles Seeder. Seedri sõnul peaks põgenike toomist korraldama riik koos erinevate organisatsioonidega. "Paratamatult teame, et põgenikud liiguvad ka omal käel ja nad võetakse vastu. See osa jääb niikuinii."

Küsimus on ka selles, kuhu inimesed saabuvad ning milline on riigi suutlikkus nende eest hoolitseda, lisas Seeder.

"Sinna hulka käib kindlasti ka see, et Eesti valitsus alustab läbirääkimisi põgenike ümberpaigutamiseks teiste Euroopa Liidu riikidega. See saab olla ainult vabatahtlik kokkulepe riikide vahel, aga siin peab Eesti riik initsiatiivi näitama," ütles Seeder.

Isamaa juhi sõnul peab Eesti pöörduma ka Euroopa Liidu poole, et suure hulga põgenikega seotud kulutused suurema koormusega riikidele kaetaks liidu ühisest eelarvest.

Seeder märkis, et praegu on inimesed mahutatud kuuks ajaks hotellidesse, kuid edasisi otsuseid ei ole tehtud. "Me teame, et suur osa inimesi, isegi rohkem kui pool, on paigutatud perede juurde – sugulased, tuttavad, tööandjad – ja sealt suure tõenäosusega enamik hiljem avastavad, et ei ole võimelised põgenikke toitma, katma, võtma neid kulusid, mis on seatud majutusega ja see koormus langeb ka kohalikule omavalitsusele ja riigile," ütles ta.

Majutamise hajutamist üle Eesti ja ka plaanitust suurema põgenike hulga vastu võtmisel, näiteks inimeste koolivõimlatesse paigutamist tuleb Seedri sõnul pikemalt arutada.

"Kolmas hästi keeruline teemadering, kus erakondadel saavad olema erinevad seisukohad, on see, kuidas õpilaste õpetamist Eestis korraldada. Kas seda teha eesti koolides, vene koolides, mõlemates, kas luua ukrainakeelsed õppimisvõimalused, kas teha distantsõpet ja sealt kaudu ukrainakeelse õppimise võimalust," kirjeldas Seeder.