Eesti, Läti, Leedu väliskomisjonide juhid küsisid USA kongressis õhutõrjet

Samuti rõhutasid väliskomisjonide juhid, et NATO liitlaste kohalolu peaks piirkonnas muutuma alaliseks ja suurendada tuleks USA vägede arvu.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles ERR-ile, et ameeriklased mõistavad, et maailma ohuhinnang on muutunud ja tunduvad olevat valmis Balti riikide julgeolekusse veelgi rohkem panustama.

"Me rõhutasime seda, et tegelikult nii Eesti kui ka teised Balti riigid ise panustavad väga palju kaitsesse ja ka õhukaitse, keskmaa õhukaitse on meil üks prioriteetide nimekirjas olev võime arendusi, aga nende jõudude ja vahenditega, mis meil on, me saaksime selle aastate tagant võib-olla alles," rääkis Mihkelson. "Meil on seda kohe vaja ja selle tõttu usun, et on ka Ühendriikide ja teiste liitlastega koos võimalik leida ajutisi lahendusi või lahendusi selleks ajaks, kuni me seda õhukaitsesüsteemi ise saame arendada, et need võimed, mis liitlastel on praegu olemas, et neid tegelikult siirata ka Balti riikidesse."

Mihkelsoni kinnitusel arutati veel Ukraina abivajadusi ja Venemaa-suunalise poliitika pikaajalist strateegiat.

USA Kongressi Helsingi komisjon pidas neljapäeval avaliku kuulamise Balti riikide julgeoleku teemal.

Tavapärasest suuremat huvi tekitanud kuulamine kestis planeeritust oluliselt kauem, kuna kongressi liikmetel jagus küsimusi laial spektril. See oli ka üldse esimest korda USA Kongressi ajaloos, kui tunnistusi andsid Eesti, Läti ja Leedu tegevpoliitikud.