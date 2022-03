Holland ja Saksamaa saadavad Slovakkiasse õhutõrjesüsteemi Patriot

Hollandi valitsus teatas reede õhtul, et saadab Slovakkiasse raketitõrjesüsteemi Patriot. Saksamaa saadab Slovakkiasse samuti kaks Patriot süsteemi, vahendas Reuters.

Slovakkia kaitseminister Jaroslav Nad ütles neljapäeval, et riik on valmis saatma Ukrainale oma S-300 õhutõrjesüsteemid, kui suudab need asendada.

"Kui peaks juhtuma, et meil on korralik asendus või meil on teatud aja jooksul tagatud õhutõrje võimekus, siis oleksime nõus arutama S-300 süsteemi tulevikku," ütles Nad.