USA endine suursaadik Hiinas: Peking on keerulises olukorras

Hiina sõjaline ja majanduslik toetus Venemaale ei jää ameeriklaste vastuseta, ütles USA president Joe Biden telefonikõnes Hiina kolleegile Xi Jinpingile. USA endine suursaadik Hiinas Gary Locke ütles, et Peking on keerulises olukorras.

Hiina pole nimetanud Ukrainas toimuvat Venemaa invasiooniks ja on hoidunud selleteemalistest hääletustest ÜRO-s. Julgeolekunõukogu hiljutisel istungil palusid nad USA-l esitada tõendeid, et Ukrainas pole üritatud välja töötada bioloogilisi relvi.

"Hiina on tõepoolest mõnevõrra keerulises olukorras, sest kaadrid purustustest ja tragöödiast Ukrainas on eetris ja Hiina inimestele näha, kuid neil on Venemaa sidemetest majanduslikult palju võita," kommenteeris USA endine suursaadik Hiinas Gary Locke.

"Selge on see, et rahalises ja kaubanduslikus vaates üritab Hiina kindlustada, et nende suhted läänega säilivad. Nad ei vali Venemaa tulu, sest see on võrdlusena lihtsalt imepisike," ütles Bloombergi poliitikatoimetaja Annmarie Hordern.

Venemaa on väidetavalt palunud Hiinalt sõjalist abi, sealhulgas maa-õhk tüüpi raketisüsteeme, droone ja isegi kuivtoitu. See oli peamine teema, millest USA president Joe Biden oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga reedel rääkis.

Valge Maja sõnul rõhutas Biden, et igasugune abi Venemaale ei jää ameeriklaste vastuseta.

"Meil on erinevaid võimalusi, mida kaaluda. Sanktsioonid on kindlasti üks võimalus nimekirjas," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

USA meedias on spekuleeritud, et Hiina võib Ukraina sõja varjus otsustada sisse tungida Taiwani. CIA juht William Burns ütles eelmisel nädalal, et lääne vastus Venemaa invasioonile ja ukrainlaste vastupanu on aga muutnud hiinlased mõnevõrra ebakindlaks.