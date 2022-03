Kaja Kallas CNN-ile: Putin ei tohi seda sõda võita

Putin ei tohi võita sõda Ukrainas, ütles Eesti peaminister Kaja Kallas pühapäeval CNN-ile, lisades, et on raske vaadata seda, mida Venemaa Ukrainas teeb.

"Me teeme kõik, mis meie võimuses, et toetada ja aidata Ukrainat selles sõjas. Putin ei tohi seda sõda võita," ütles Kallas saates "State of the Union".

Kallase sõnul peab NATO eesmärk olema sõja lõpetamine, kasutades selleks "nutikat ohjeldamist", mis tähendaks NATO riikide liikumist heidutuselt kaitseasendisse. See omakorda tähendaks riikidevahelist koostööd üksteise kaitsevõime tõstmiseks.

"On mõned võimekused, mis on ühe riigi jaoks liiga kallid, kuid kui me teeme seda Euroopas koos, et kaitsta oma riike, siis oleme me tugevamad," ütles Kallas.

Kallase sõnul peaksid kõik riigid Venemaa isoleerima kõikvõimalikel poliitilistel tasanditel.

Poola ettepaneku kohta saata rahuvalvajad Ukrainasse märkis Kallas, et kõigepealt peab rahu saavutama, aga Venemaal ei paista see plaanis olevat.

"See, mis toimub Ukrainas, seal pole näha mingit rahu. See on sõda, ja ma ei näe, et Venemaa teeks midagi rahu saavutamiseks. Seega peaks me esiteks jõudma rahuni ja siis säilitama seda. Mõnikord on rahu saavutamiseks vaja tahet kasutada sõjalist jõudu," lausus Kallas.

Kallas märkis, et ta ei näe praegu võimalust, et Euroopas puhkeks kolmas maailmasõda ja et kogu püüdlus peaks olema suunatud rahu saavutamisele.